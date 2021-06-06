苗栗3起企業群聚案外籍移工停班 居隔薪資照付

中央流行疫情指揮中心今天表示，針對苗栗縣京元電等廠房發生新冠肺炎群聚事件，避免感染擴大，宣布苗栗縣3家企業群聚疫情的外籍移工停止上班，居家隔離，薪資照付。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，繼雙北市重災區之後，苗栗竹南科技廠也爆發群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心派衛福部醫福會執行長王必勝率防疫團隊進駐苗栗成立前進指揮所。

據指揮中心統計，截至5日第1家電子公司共計182案確診，包含24名本國籍、158名外國籍，已匡列接觸者399名；第2家電子公司共計12案確診 ，均為外國籍；第3家電子公司也有共計12案確診，分別為2名本國籍、10名外國籍，相關疫調持續進行中。

指揮中心指揮官陳時中今天下午公布，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。相關措施如下，首先所有外籍移工停止上班，居家隔離，薪資照付；高風險區移工安排入住集中檢疫所；中低風險區就地居家隔離，並進行健康監控。

再者，本國籍員工確診者立即進行疫調，匡列接觸者，依規定進行隔離。其餘員工，加強健康監控；所有確診者皆已完成就醫安置；經工業局、防疫醫師及廠方進行會勘，依防疫計畫有條件降載復工。

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