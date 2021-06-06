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【6/6確診地圖】今日本土+343含校正回歸8例！ 苗栗案件達75例 新增36死

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫邱宜君黃惠群／台北即時報導
指揮官陳時中。圖擷自udn TV
指揮官陳時中。圖擷自udn TV

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起這波本土疫情爆發以來，確診者破萬人。指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增335例本土新冠肺炎確定病例，加校正回歸本土個案8例，總計343例，另新增36例死亡。陳時中也表示，因為已經清查差不多，明天起不再公布校正回歸個案。

陳時中表示，今日新增335例本土病例，為189例男性、146例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月24日至6月5日。另校正回歸個案8例中，為3例男性、5例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於6月1日至6月2日。

綜上所有本土個案共343例，分布地區以新北市160例最多，其次為苗栗縣75例、臺北市64例、桃園市16例、宜蘭縣9例、雲林縣、高雄市、彰化縣及新竹縣各3例，基隆市、臺中市及臺南市各2例，嘉義市1例。其中雙北地區以外縣市119例中，107例為已知感染源，7例關聯不明、5例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，相關電子廠群聚，苗栗案件達到75例。

今日新增36例死亡個案，共計為男性22位、女性14位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月1日，確診日介於5月13日至6月5日，死亡日介於5月27日至6月2日，詳如新聞稿附件。

截至目前國內累計1萬1298例確診，分別為1145例境外移入，1萬100例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另28例(新增案10494)移除為空號。確診個案中260例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線

指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增335例本土新冠肺炎確定病例，加校正回歸本土個案8例，總計343例，另新增36例死亡。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增335例本土新冠肺炎確定病例，加校正回歸本土個案8例，總計343例，另新增36例死亡。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增335例本土新冠肺炎確定病例，加校正回歸本土個案8例，總計343例，另新增36例死亡。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增335例本土新冠肺炎確定病例，加校正回歸本土個案8例，總計343例，另新增36例死亡。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增335例本土新冠肺炎確定病例，加校正回歸本土個案8例，總計343例，另新增36例死亡。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增335例本土新冠肺炎確定病例，加校正回歸本土個案8例，總計343例，另新增36例死亡。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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