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苗栗爆移工群聚引憂 桃園推廠舍快篩、加碼檢疫旅館

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
因應移工群聚感染問題，桃園市推出固安計劃，加強篩檢量能。圖／市府提供
因應移工群聚感染問題，桃園市推出固安計劃，加強篩檢量能。圖／市府提供

苗栗京元、超豐電子工廠爆發移工群聚感染，桃園市長鄭文燦今表示，市府推出「固安計劃」加強防疫量能，包括50人以上工廠、宿舍分艙分流，輔導500人以上工廠、3000人以上宿舍快篩，同時加碼3家檢疫型防疫旅館，可收住500人，並研擬工業區分階段設快篩站。

鄭文燦表示，桃園有11萬6000名外籍移工，在工廠服務上班的產業型移工有9萬人，是全國最大移工基地，今日決議推動「固安計劃」加強防疫，雇用50名以上移工的工廠共309個須分艙、分流，廠區不支援、雇主不轉換，勞動局將於5天內完成檢查。

50人以上的移工宿舍也有近400個，鄭文燦表示，用餐、沐浴、盥洗均須分工區、分時段，運動設施、卡拉 OK也停止使用，5天後檢查。

針對雇用500名以上移工的16家大型工廠，以及單一舍區達3000人以上的移工宿舍，鄭文燦表示，將輔導業者進行快篩，由企業自費、市府媒合醫療單位協助，呈陽性再送PCR核酸檢測。

若移工快篩陽性，等待PCR結果時需隔離檢疫，鄭文燦表示，觀旅局已加碼支援3家檢疫型防疫旅館，最高可收住500人。

針對市內12個工業區，鄭文燦表示，已研議依需求高低分階段設置聯合快篩站，將在大園區、蘆竹區、龜山區、中壢區分別設置1處，加上原有7個社篩站，共11處可支援快篩，衛生局將依工業區地址分派。

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