6月6日疫情懶人卡／京元電群聚累計195人確診 最新PCR檢驗結果出爐
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月5日疫情懶人卡）
▌南投縣今迎「嘉玲」 埔里南投社區篩檢全採陰
南投縣今天無確診，自1日後再度迎來「嘉玲（+0）」，全縣確診數停留在25例；針對日前埔里、南投市爆發家庭群聚感染啟動社區快篩專案，篩檢結果今出爐，篩檢1759人全為陰性，但衛生局仍籲，採陰不代表沒事，應落實自主健康管理。...more
▌桃園老人子女家族7人確診 竟是因孝順輪流照顧
桃園市政府今天下午公布桃園今天新增本土確診16例個案，以桃園區增加8例、龜山區增加4例居高，尤其是案11094楊梅90多歲老人確診死亡，他因為子女孝順輪流照顧，在新北市女兒家裡染疫後，再轉輾到其他子女家照顧，今天新增1家人確診，造成一家7人確診。...more
▌京元電群聚PCR檢驗結果出爐 迄今累計195人確診
苗栗縣科技廠爆發群聚染疫事件，鄰近的竹南鎮、頭份鎮社區人心惶惶，縣衛生局統計，目前群聚感染以京元電子公司最多，本籍勞工和移工共195人確診。...more
▌基隆2例近期新低 林右昌：距離雙北重災區近仍要小
中央防疫指揮中心今天公布基隆新增2例新冠肺炎本土個案，累計為177例。基隆市長林右昌下午表示，80多歲老婦人身體不適就醫，PCR採檢確診，正在進行疫調。70多歲男性是護理之家住民被匡列為高風險接觸者，先前PCR採檢陰性，昨因身體不適送醫，採檢確診。...more
▌彰化新增1例死亡 確診新增3例累計211例
彰化縣新冠肺炎今天新增3例確診，今年累計211人確診，今天確診的3例，分別是麻將牌咖傳染鍊增加2例，連同台中個案累計達25例，醫院群聚新增1例、累計達5例，彰化也再爆1例死亡累計3例，均是水果盤商家族傳染鏈。...more
▌六輕離職女員工另1女兒也染疫 5月29日曾到雲林買小吃
雲林縣政府今天公布確診者案10866（台中市）涉足雲林的活動史，其為昨天公布的案10467（台中市）的另一名女兒，足跡包括斗六市2家小吃店，目前掌握地點已清消完畢，縣府持續調查中，如有進一步資料將補充更新於雲林縣政府網站。...more
▌太扯！澎湖確診婦人曾就醫4次 租車業的兒子早有病癥
澎湖縣已有2例確診個案，今天又傳出確診人數疑新增3人，已收治在負壓隔離病房。澎湖縣府下午開疫情記者會表示，老婦人近日共就醫四次，兩名兒子染疫，小兒子經營的機車行曾跟台灣旅客接觸，也最早身體不適，今天中午澎湖機場已針隘門村居民與附近部隊共86人進行快篩，結果全是陰性。...more
▌桃園新增本土確診16例 區公所再添1員工染疫
桃園市政府今下午舉行疫情說明記者會，公布桃園新增本土確診16例，其中桃園區公所再增1人確診，龜山德士凸輪群聚新增外籍移工2人確診。...more
▌雲林又一起家庭群聚感染 4人感染其中1人重症不治
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增335例本土確診案例，其中雲林縣今天新增3例，累積確診16例。今天確診個案11101、11251、11252為昨天公布個案10663的兒子、孫子及孫女，為家庭群聚感染案例，目前掌握地點已清消完畢，縣府持續調查中，如有進一步資料將補充更新於雲林縣政府網站。...more
▌南澳鄉家庭群聚感染擴大全家6人確診 金樽餐廳再添1例
宜蘭今天新增6例確診，其中4例是南澳鄉染疫雜貨店母女的同住家人，即案4990返鄉女子的弟弟、父親、姐姐與姐夫全中，全家9口已有6人群聚確診；今另外1例與金樽餐廳群聚感染有關；第六例是縣內名產店的店員，偶爾會接觸台北客人，正追查感染中。...more
▌台東確診者死亡 縣長饒慶鈴呼籲端午非必要勿返鄉
台東縣疫情累計21例，雖已連4天+0，但今天傳出首起確診者死亡案例，今天已被快速火化，目前死者的兒子仍在匡列中；但有3人出院改居家隔離。時值端午節連假及學期結束，縣長饒慶鈴呼籲非必要請勿返鄉，若返鄉請先到各衛生所快篩。...more
▌高雄新增3例確診 30多歲軍人遭室友感染
高雄今增加3例，其中案11253婦人是5月31日公布的小港區案10472男子的外婆，案10472妻女相繼染疫，如今外婆也中鏢，屬家族群聚感染。這名60多歲婦人是高雄市警小港分局某派出所志工，曾接觸這名女志工的警察已接受快篩，高雄市衛生局根據疫調匡列227名接觸者。...more
▌桃園新增16例本土確診 曾去連鎖賣場及搭客運
桃園市今天新增16例新冠肺炎本土確診個案，橫跨桃園、八德及龜山行政區，相關足跡去過小北百貨、大潤發等賣場，以及龜山黃昏市場，另外也曾經搭乘台北客運920路線。...more
▌京元電、超豐電群聚感染持續升高 苗栗縣今天暴增75例
科技廠移工群聚染疫今天持續擴大，京元電子、超豐電子再新增55名、9名移工確診，累計高達172人、19人，京元電染疫移工居高不下，公司正與中央流行疫情指揮中心檢討降載復工的可能性及影響程度，目前還沒有定案。...more
▌台南再添兩案例足跡公布 佳里市場擴大採篩結果也出
台南市今天再增兩確診病例，分別是仁德區50多歲男性案11100，及永康區60多歲女性案11102，兩人都有北部相關的接觸史，衛生局表示，兩人匡列接觸者共11人，目前篩檢都陰性，此外，佳里區第一黃昏市場有攤販確診，明天當地篩檢共139人，都是陰性，市府表示，今天與明天現場將再篩檢兩天。...more
▌台中僅新增2確診個案 盧秀燕：個案數趨緩但不鬆懈
台中市今天新增2例本土確診個案，均為東區家庭群聚感染的匡列者，無相關足跡，市府持續追蹤，也已匡列相關接觸者進行採檢，並加強清消。此外，考量梧棲、霧峰家庭群聚感染為家中開店，市府針對此兩案設立「專案快篩」，共匡列251人，快篩結果全數陰性。盧秀燕說，疫情爆發至今，台中本土確診個案數趨緩，市府團隊將繼續努力、繼續防疫、絕不掉以輕心。...more
▌公布足跡！嘉義市再添1例曾去中部 第2次採檢才陽性
嘉義市今增1例確診個案！嘉市衛生局指出，案11103為30多歲男子，上月23日曾到中部，返回嘉義市曾去醫院採檢，但結果陰性，直到本月4日感覺咳嗽加劇，就醫才收治專責病房；目前匡列3名同住家人，相關公共場域足跡、店家已清消完畢。...more
▌今新增36例死亡個案 最年輕50多歲男性、死亡後確診
國內新增335例本土新冠肺炎確定病例，加校正回歸本土個案8例，總計343例，另外新增36例死亡。...more
▌清水區家族感染 長女千字文說明母親做好事不慎染病
台中市府昨天公布清水區家族確診情形，也公布足跡，引起地方討論和擔憂，確診家族的長女今天在臉書發文說明，她母親因為做好事不幸感染，家人目前都依醫院安排，隔離治療，請大家讓她家人安心養病。...more
▌竹科專案篩檢站今篩檢499人 2人快篩呈陽性
苗栗京元電子移工爆出群聚感染，新竹市府與新竹科學園區管理局啟動竹科移工擴大篩檢計畫，18小時完成「竹科專案篩檢站」，一天採檢量能達800至1000人，5日啟用後已篩檢774名移工，1人快篩陽性，PCR為陰性；今天上午再篩檢499名移工，2人快篩呈陽性，已送防疫旅館隔離，等待PCR檢驗。...more
▌全國累計421名學生確診 多所大學規畫延後離宿
教育部公告最新統計，截至昨天傍晚，全國已有421名學生確診新冠肺炎，比前一天新增16人。包括大專校院151人、高中70人、國中59人、國小96人、幼兒園45人。其中411例為本土病例，其餘為境外移入。...more
▌澎湖一家3人陽性反應 今天中午安排居民快篩
澎湖縣已有兩例確診個案，今天又傳出確診人數疑似新增3人，皆在負壓隔離病房醫治。今早澎湖縣長賴峰偉召集湖西鄉長吳政杰等人開防疫會議，會中決議，立即針對案例活動區域全面清消，今天中午安排隘門村民到機場快篩檢驗。...more
▌科技廠群聚京元電、超豐電快篩 京元電7106名員工陽性103人
京元電子與超豐電子群聚感染事件持續延燒，苗栗縣政府公布昨天快篩結果，京元電篩檢2496人，陽性44人，超豐電快篩1006人，陽性14人，快篩陽性者都已隔離宿舍隔離，並採檢PCR。...more
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