新北中和婦人陳屍家中 採檢等待結果

新北市中和區獨居楊姓婦人4日被發現陳屍在家中，身體出現屍斑。由於現場無打鬥跡象，檢警排除他殺，遺體發交家屬。警方今晚說，死者並非居家隔離對象，已採檢待驗。

中和區一處社區管委會主委發現67歲楊姓婦人多日未外出，社區內又傳出陣陣惡臭，4日下午通報警消破門救援，發現婦人已出現屍斑、明顯死亡。

因中和警分局偵查隊有2名隊員染疫，全隊都在家居家自主健康管理，員警通知海山警分局鑑識人員到場協助。

警方今晚說，到場勘驗無外力入侵現象，初步排除他殺。今天報請相驗後，檢方已經將遺體發交家屬。

因疫情期間，周邊社區民眾對於死亡案件相當敏感，也已經採檢送請檢驗，檢驗結果要由相關單位確認。警方說，初步查出死者並不是居家隔離對象。

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