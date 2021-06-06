新北中和婦人陳屍家中 採檢等待結果

中央社 / 新北5日電

新北市中和區獨居楊姓婦人4日被發現陳屍在家中，身體出現屍斑。由於現場無打鬥跡象，檢警排除他殺，遺體發交家屬。警方今晚說，死者並非居家隔離對象，已採檢待驗。

中和區一處社區管委會主委發現67歲楊姓婦人多日未外出，社區內又傳出陣陣惡臭，4日下午通報警消破門救援，發現婦人已出現屍斑、明顯死亡。

因中和警分局偵查隊有2名隊員染疫，全隊都在家居家自主健康管理，員警通知海山警分局鑑識人員到場協助。

警方今晚說，到場勘驗無外力入侵現象，初步排除他殺。今天報請相驗後，檢方已經將遺體發交家屬。

因疫情期間，周邊社區民眾對於死亡案件相當敏感，也已經採檢送請檢驗，檢驗結果要由相關單位確認。警方說，初步查出死者並不是居家隔離對象。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北二高中和北上路段火燒車 疑水箱沒水引擎過熱引起

中和工地大白天偷排廢水 汙染藤寮坑溝最重可罰600萬

台南染疫女攤商感染源找到了！新北確診姪女請託顧女兒

新北醫療量能緊繃！副市長：北區醫療網分配不均

相關新聞

一家六口染疫、母親死後確診卻未公布？指揮中心回應了

網路流傳新北市一名網友一家六口自行到醫院採檢後確診，其中母親五月廿九日死亡，但直到六月四日都未見發布為死亡案例，懷疑死亡...

京元電3天快篩落幕 王必勝：已釐清初步感染狀況

苗栗縣京元電子移工群聚擴大，中央指派衛福部醫福會執行長王必勝到苗栗坐鎮，擔任前進指揮所指揮官。他昨天在臉書貼文，「第1天...

張鴻仁：飆高的死亡數已凸顯警訊 健保應該動起來了

陽明交大公衛所兼任教授、首任疾管局局長張鴻仁今（5）日晚間在臉書上發文表示，過去一個多月來疫情烽火遍地，今天突然飆高的死...

疫情延伸到部會首長 財政部次長莊翠雲曾接觸確診者

財政部今傳出有一名委外同仁經檢測確診，該名同仁曾與政務次長莊翠雲有接觸。財政部表示，莊政務次長經PCR核酸檢測呈陰性反應...

阻絕不明傳播鏈 林佳龍：廣設新型PCR檢測儀

晶圓測試廠京元電子與超豐電子爆發移工群聚感染，引發關注。前交通部長林佳龍今天說，日常生活已經改變，可利用許多廠商新研發的...

【今日精摘】校正回歸6月7日後不再公布／京元電若做不到分艙分流就停工

•國內5日新增511例新冠確診病例，其中476是新增本土病例，35例校正回歸，其中雙北仍是最多。另有37例死亡，也創疫情以來單日新高。指揮中心指揮官表示，目前每天公布的個案數約是往前回推3天，而隨著校正回歸案例逐降低，預估6月7日後將不再對外報告校正回歸數字。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。