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苗栗移工群聚感染 中市府：兩地沒有互相派遣

中央社 / 台中5日電

對於苗栗縣發生科技廠移工群聚感染案，台中市長盧秀燕今天表示，雖然負責的仲介公司業務也有涵蓋台中2家公司，台中與苗栗的移工並沒有互相派遣，但仍會謹慎處置。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，苗栗縣有科技廠發生移工群聚感染案，盧秀燕下午主持台中市流行疫情指揮中心記者會時對此指出，經與相關單位聯繫，市府持續追查苗栗感染移工所屬的仲介公司，經了解，這家仲介公司業務服務範圍也涵蓋台中2家企業。

盧秀燕表示，但台中與苗栗的外籍移工，依法並沒有互相派遣，為避免移工私下互相往來造成感染，市府謹慎處置，自昨天開始，已經安排相關企業外籍移工採檢，今天進一步會安排本國籍員工進行採檢，後續進度會持續向外界說明。

至於歌手陳零九確診新冠肺炎後，於臉書提及他5月13日曾至台中后里做節目錄影，盧秀燕說，很感謝陳零九主動說明，台中原本就有在后里進行清消作業，在陳零九提及足跡後，已再次加強清消，請市民放心。

此外，台中市獲中央第三波配發5000劑疫苗，盧秀燕指出，台中市收到疫苗後連夜造冊，今天安排長照及養護機構人員優先施打，但5000劑真的不多，市府會持續向中央爭取，希望提供長照及養護機構住民及75歲以上長輩優先接種，提升保護力。

新冠肺炎 COVID-19

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