重災區先打疫苗圍堵疫情？ 指揮中心將開會討論

國內新冠肺炎疫情從境外移入轉為本土社區感染，衛福部預防接種專家諮詢小組下週將開會檢視疫苗政策及疫苗接種對象，包括評估是否讓疫情重災區優先接種，以圍堵疫情。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗成為防堵疫情重要利器，不只醫界疾呼將孕婦納入接種優先名單，各行各業如外送員、入殮員等也都盼能打疫苗，究竟疫苗政策將如何調整，引發關注。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、林口長庚醫院副院長邱政洵今天告訴中央社記者，先前疫情以境外移入為主，疫苗接種優先對象也是以此狀況下排序，但如今發生社區感染，下週委員會將開會討論，是否依目前疫情與風險調整接種對象與次序。

邱政洵說，疫苗接種效果不僅可預防染疫，儘早接種有助控制疫情不擴大，因此可能優先考慮讓疫情最嚴重的地區儘早接種，以圍堵疫情。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，這陣子許多行業、團體都希望納入接種對象，會將彙整相關名單後，再提到專家委員會中討論，但他坦言，疫苗現階段仍是稀有防疫資源，如何分配「是件相當沉重的事」。

莊人祥說，誰先打疫苗主要可從3面向來看，一是以重症死亡率高者先打，像是高齡者、慢性病患者；二是以接觸確診者機會較高者先打，如醫護、機師等；三是以國家政策、維持社會秩序者先打，如軍警、維安人員等，很難斷言哪個比較好，但強調下週會議後會有比較明確的方案。

值得注意的是，指揮中心近期可能討論將各大記者會中協助翻譯的手語翻譯員納入疫苗接種對象。

衛福部社家署署長簡慧娟今天表示，由於手語翻譯員不僅在記者會提供翻譯服務，有時也會陪同聽障、語言功能障礙者進入醫院等場域協助翻譯溝通，為了避免疫情影響既有服務，已向疾管署爭取將全台330名手語翻譯員納入公費接種對象的第6順位，與身障、兒少服務工作人員列為同一接種對象。

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