聽新聞
test
0:00 / 0:00
單日38死誤植一人下修為37例 90歲老翁又被重複登錄
中央流行疫情指揮中心今宣布昨新增38例死亡案例，但死亡案例中驚見6月2日已經公布的死亡案例，案8586為一名90多歲老翁。指揮中心今天下午將死亡案例數下修為37例，仍為5月11日以來的單日最高死亡案例。
指揮中心今新增38名死亡案例，但其中案8586已經在6月2日公布過，該案為一名90多歲的男性，曾有慢性阻塞性肺病、腎臟病、腦中風病史，5月29日出現血氧降低症狀後收治住院，5月30日死亡，6月1日確診。
5月11日指揮中心指揮官陳時中宣布進入社區感染後至今，扣除案8586，累計212人死亡，死亡率為2%。累積確診個案為9662人。
疫情快報
▪【疫情專題】累計187例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】京元電子移工群聚已59人陽 大同分局確診5人
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言