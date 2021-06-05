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單日38死誤植一人下修為37例 90歲老翁又被重複登錄

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今宣布昨新增38例死亡案例，但死亡案例中驚見6月2日已經公布的死亡案例，案8586為一名90多歲老翁。指揮中心今天下午將死亡案例數下修為37例，仍為5月11日以來的單日最高死亡案例。 圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今宣布昨新增38例死亡案例，但死亡案例中驚見6月2日已經公布的死亡案例，案8586為一名90多歲老翁。指揮中心今天下午將死亡案例數下修為37例，仍為5月11日以來的單日最高死亡案例。 圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今宣布昨新增38例死亡案例，但死亡案例中驚見6月2日已經公布的死亡案例，案8586為一名90多歲老翁。指揮中心今天下午將死亡案例數下修為37例，仍為5月11日以來的單日最高死亡案例。

指揮中心今新增38名死亡案例，但其中案8586已經在6月2日公布過，該案為一名90多歲的男性，曾有慢性阻塞性肺病、腎臟病、腦中風病史，5月29日出現血氧降低症狀後收治住院，5月30日死亡，6月1日確診。

5月11日指揮中心指揮官陳時中宣布進入社區感染後至今，扣除案8586，累計212人死亡，死亡率為2%。累積確診個案為9662人。

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