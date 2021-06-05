個案重複公布 6月5日染疫死亡人數下修為37人

新冠肺炎5日新增37死，再創疫情以來單日新高。專家齊聲呼籲，中央流行疫情指揮中心應盡快調整施打疫苗順序，除了醫護人員，應把65歲以上老人、有心肺疾病者的排序提前，優先接種疫苗，才能在疫情嚴竣的當前，有效降低死亡人數，減少不幸。另外，指揮中心有必要公布死亡病例中，究竟有多少是到院前死亡，讓社會大眾了解，國內醫療量能是否真如官方所說確實充足。

2021-06-05 18:58