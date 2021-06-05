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個案重複公布 6月5日染疫死亡人數下修為37人

中央社 / 台北5日電
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。 本報資料照片
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。 本報資料照片

中央流行疫情指揮中心宣布，死亡個案「案8586」因重複公布，故今天國內新增死亡個案修正為37例，仍創單日新高。

指揮中心宣布，今天新增511例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中476例本土、35例校正回歸，雙北占最大宗，苗栗也有66例。

至於國內新增死亡個案，原先指揮中心公布新增38例，但經確認死亡個案「案8586」已於2日公布，故修正今天新增37例死亡，累計死亡人數達224例。

中央疫情指揮中心公布，今日確診人數本土案例有476例，校正回歸個案35例，總計511例本土個案。 圖／指揮中心提供
中央疫情指揮中心公布，今日確診人數本土案例有476例，校正回歸個案35例，總計511例本土個案。 圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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