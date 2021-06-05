屏東首例確診潮州退休男 群聚感染鏈累計12人

屏東縣今天新增4確診病例，其中58歲男子案10874，在居家隔離14天期滿再採檢時確診，縣衛生局溯源追查，他屬於屏東縣首例確診潮州鎮退休男3037的傳染鏈，染疫人數多達12人；屏東縣累計32例經交叉比對，仍以親友群聚感染為主因，縣長潘孟安拜託不要趴趴走，端午連假也請鄉親暫緩返鄉過節，不群聚、減少移動，不讓病毒有擴散機會。

引發屏東縣民關注的全縣首例確診案3037，是有台北萬華旅遊史的65歲退休男，與他相關的群聚，從5月22日牌友案3869的64歲男子確診後擴大，23日以後陸續公布案3869的46歲妻子案4225、66歲的侄子案4224，以及案3869的55歲友人案4742（高雄市確診案）、友人51歲的妻子案4743（高雄市確診案）、外甥女案4022一家4口（案4022的39歲丈夫案4021、1歲兒子案4327、及58歲的母親案4328），以及案3869的59歲男姓牌友案4740等人。

今天公布的新增確診案10874為案4022的父親，案4022一家已有5人染疫，全縣首例確診案引發的傳染鍊增至12人。 屏東縣今天新增4確診病例中的58歲男子案10874，屬於屏東縣首例確診潮州鎮退休男3037的傳染鏈，染疫人數多達12人。記者潘欣中／翻攝

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