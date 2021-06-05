聽新聞
test
0:00 / 0:00
單日增37死創新高…疫苗何時到貨？蔡英文1630出面說明
新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例不到一個月已破1萬人。中央疫情指揮中心公布，今日確診人數本土案例有476例，校正回歸個案35例，總計511例本土個案，死亡案例創新高達37例。
此外，對於各界期盼的新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於美國疫苗「很有把握一定會來，但時辰還沒定下來，會請相關駐外單位聯繫」。對此，食藥署署長吳秀梅表示，目前AZ跟莫德納已通過EUA，我們下週會用各種方法，努力通過JJ（嬌生公司，Johnson & Johnson）跟BNT的EUA，目前都在作業中。
針對後續的防疫措施、疫苗購買等問題，蔡英文總統在下午4時30分發表談話。
疫情快報
▪【疫情專題】累計187例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】京元電子移工群聚已59人陽 大同分局確診5人
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言