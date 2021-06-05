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單日增37死創新高…疫苗何時到貨？蔡英文1630出面說明

聯合新聞網 / 綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例不到一個月已破1萬人。中央疫情指揮中心公布，今日確診人數本土案例有476例，校正回歸個案35例，總計511例本土個案，死亡案例創新高達37例。

此外，對於各界期盼的新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於美國疫苗「很有把握一定會來，但時辰還沒定下來，會請相關駐外單位聯繫」。對此，食藥署署長吳秀梅表示，目前AZ跟莫德納已通過EUA，我們下週會用各種方法，努力通過JJ（嬌生公司，Johnson & Johnson）跟BNT的EUA，目前都在作業中。

針對後續的防疫措施、疫苗購買等問題，蔡英文總統在下午4時30分發表談話。

蔡英文總統。圖／總統府
蔡英文總統。圖／總統府

新冠肺炎 COVID-19 蔡英文 疫苗 疫情

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