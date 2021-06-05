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疫情延伸到部會首長 財政部次長莊翠雲曾接觸確診者
財政部今傳出政務次長莊翠雲的司機確診，財政部表示，莊政務次長經PCR核酸檢測呈陰性反應，目前身體狀況良好，莊次長及其他近期曾與該同仁接觸同仁，均已居家辦公並自主健康管理中。莊次長與該名確診同仁均與部長無直接或間接接觸。
莊翠雲今下午也透過訊息向記者表示，現在身體狀況「很OK」，下午兩點出爐的PCR核酸檢測結果是陰性，謝謝關心。
據了解，該名委外同仁是財政部政務次長的司機，但莊已經兩周沒有搭乘公務車，目前莊翠雲的PCR核酸檢測呈陰性反應，因此採自主健康管理。
財政部今表示，一名委外同仁於6月5日PCR核酸檢測呈陽性反應，該名同仁目前居家隔離中，後續依疾管單位指示辦理。
但因莊政務次長與該名同仁有接觸，莊政務次長經PCR核酸檢測呈陰性反應，目前身體狀況良好，莊次長及其他近期曾與該同仁接觸同仁，均已居家辦公並自主健康管理中。
財政部指出，疫情指揮中心自5月15日提升雙北地區疫情警戒至第三級，本部即配合自5月17日起實施異地辦公，莊次長與部長已分區辦公，業務聯繫均以電話或視訊會議方式進行，莊次長與該名確診同仁均與部長無直接或間接接觸。
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