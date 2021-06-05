30多歲男染新冠肺炎 發病不到一個月病逝

國內新冠肺炎嚴峻今天新增38例死亡病例，創單日新高，其中一名男性死者年僅30多歲、沒有慢性病史，5月11日出現咳嗽、呼吸喘症狀，18日住院、23日確診，6月1日病逝。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增476例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），另有校正回歸本土個案35例，總計511例，確診個案中新增38例死亡。

陳時中表示，今日新增的476例本土病例，為248例男性、205例女性，另有23例外籍人士性別待確認，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月15日至6月4日；另校正回歸個案35例中，為15例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於5月24日至6月1日。

陳時中指出，綜上所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為台北市144例，苗栗縣66例、桃園市16例、基隆市13例、彰化縣11例、台中市9例、新竹縣7例、屏東縣4例、南投縣，高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及台南市各1例。

其中，雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今天新增38例死亡個案，共計為男性26位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。

死亡個案中有一名30多歲男性，沒有慢性病史、有萬華區活動史，5月11日出現咳嗽、呼吸喘症狀，當天採檢後送往集中檢疫所，18日住院、23日確診，6月1日就病逝。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計63萬6500例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含61萬4742例排除），其中1萬956例確診，分別為1145例境外移入，9758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另27例（新增案9984）移除為空號。確診個案中225例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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