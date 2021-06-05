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嬌生和BNT疫苗力拚下週通過緊急授權！食藥署長證實

陳時中稱下周將通過BNT疫苗緊急授權 郭台銘辦公室回應了

苗栗電子廠再增56人確診 最快下午全數篩檢完畢

中央社 / 台北5日電

國內今天新增476例本土病例、35例校正回歸，指揮中心指揮官陳時中表示，因苗栗爆發工廠群聚、新增66例較多，相關電子廠已再增56人確診，所有篩檢作業預計下午全數完成。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中公布今天國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情狀況，他表示，今天共新增511例確診病例，包括476例本土病例、35例校正回歸。

陳時中說，綜觀各縣市分布狀況，仍以新北市確診個案最多、多達229例，台北市144例，比較特別的是苗栗縣新增66例，另外桃園市16例、基隆市13例、彰化縣11例、台中市9例、新竹縣7例、屏東縣4例，南投縣、高雄市、嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及台南市各1例。

陳時中指出，今天主要增加案例當中，以苗栗移工、工廠相關群聚案增加較多病例，考量校正回歸個案愈來愈少，6月7日起不再公布校正回歸。

因應苗栗竹南多家科技廠爆發新冠肺炎群聚疫情，陳時中說，目前正在進行電子廠相關採檢，原本應該早點完成，但因昨晚大雨減慢篩檢速度，預計今天下午應該會篩檢完畢，整體篩檢採18線加速進行，截至昨天已有快篩59人陽性，其中56人PCR檢驗確診、3人陰性，等等還有1000多人要採檢。

陳時中指出，另外也會針對宿舍職場風險評估安置，並請苗栗警局秩序維護，內部請仲介保全避免交流、接觸，也由產業專家前進指揮所做分流分艙。

新冠肺炎 COVID-19

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