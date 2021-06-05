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今本土+校正共511例！苗栗移工染疫增66例 死亡創新高達38例

鋒面壟罩台灣！雨彈狂炸11縣市 高屏南嘉慎防豪雨

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本土+511！苗栗移工染疫增66例 死亡創新高達38例

聯合報 / 記者謝承恩蕭羽耘陳雨鑫許政榆／台北即時報導
中央疫情指揮中心公布，今日確診人數本土案例有476例，校正回歸個案35例，總計511例本土個案。圖／指揮中心提供
中央疫情指揮中心公布，今日確診人數本土案例有476例，校正回歸個案35例，總計511例本土個案。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例不到一個月已破1萬人。中央疫情指揮中心公布，今日確診人數本土案例有476例，校正回歸個案35例，總計511例本土個案，其中另外各縣市中，居住新北229、北市144例，苗栗66、桃園16、台中9例，高雄嘉義各3例，死亡案例創新高達38例。

指揮中心陳時中表示，今天增加案例以苗栗這樣的情況，移工跟工廠的情況增加較多。另外需要校正回歸很多，前面已經整理差不多，整體算當天公佈案件，就是往前推三天，這樣數據會比較穩定，6月7日之後就不用，希望校正回歸樹木歸到很小，不需再做報告。

陳時中呼籲，疫情期間，仍然要注意這幾天下大雨，雨漸漸停後，不要忘記登革熱威脅，豪雨過後清除孳生源，巡倒清刷，環境基本動作要做，各地政府都要做好巡倒清刷，避免另外疫情擴大。

中央疫情指揮中心公布，今日確診人數本土案例有476例，校正回歸個案35例，總計511例本土個案。圖／指揮中心提供
中央疫情指揮中心公布，今日確診人數本土案例有476例，校正回歸個案35例，總計511例本土個案。圖／指揮中心提供
陳時中呼籲，疫情期間，仍然要注意這幾天下大雨，雨漸漸停後，不要忘記登革熱威脅，豪雨過後清除孳生源，環境基本動作要做，各地政府都要做好巡倒清刷，避免另外疫情擴大。圖／指揮中心提供
陳時中呼籲，疫情期間，仍然要注意這幾天下大雨，雨漸漸停後，不要忘記登革熱威脅，豪雨過後清除孳生源，環境基本動作要做，各地政府都要做好巡倒清刷，避免另外疫情擴大。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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