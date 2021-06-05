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北投1女染疫父母大哥都身亡 檢完成採驗送疾管署做PCR

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
北投發生1家4口3人死亡命案，倖存的妹妹經新冠肺炎核酸檢測呈現陽性，法醫今天中午對他的家人採驗檢體送疾管署核酸檢測，待結果出爐才能確定死因。記者蔡翼謙／翻攝
北投發生1家4口3人死亡命案，倖存的妹妹經新冠肺炎核酸檢測呈現陽性，法醫今天中午對他的家人採驗檢體送疾管署核酸檢測，待結果出爐才能確定死因。記者蔡翼謙／翻攝

台北市北投區一家4口3人死亡，倖存的妹妹因有發燒經新冠肺炎核酸檢測（PCR）呈現陽性，今天中午士林地檢署檢察官會同法醫在板橋殯儀館對3名死者採驗檢體完畢，相驗後並無發現外傷及自殺跡象，檢體已送核酸檢測，待衛生局公布結果；3具遺體均不解剖。

士林地檢署表示，中午採驗完畢，相驗完也無發現外傷及自殺跡象，待採驗結果出爐，才能開立確切的相驗屍體證明書，寫上確定死因。

北投實踐街一處公寓昨天傳出命案，高姓夫妻及他們的大兒子在家身亡，3人躺在不同臥室的床上，一旁倖存發燒的女兒；據了解，夫妻的大兒子本來住萬華，為躲避染疫風險搬回與父母同住，他心臟裝有3根支架，而父母均中風癱瘓，且有慢性疾病。

新冠肺炎 COVID-19

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