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萬華清茶館少爺陳屍店中傳出異味才被發現 將採檢是否染疫
台北市萬華區西園路一家清茶館，2日傳出屍臭味，劉姓房東經過時聞到異味，連忙進入查看，發現寄住店里一年多的黃姓少爺（50歲）已死亡多時，身上流出屍水，嚇得報警處理，目前警方排除他殺，將遺體交給衛生局，釐清是否新冠肺炎確診。
劉姓房東說，房子承租給人經營清茶館，但因疫情發生後已經停業，屋內有一處休息室，黃姓少爺寄住已1年多。警方勘驗，現場未發現可疑外力跡象。
警方穿戴全套防護衣勘察，黃姓死者平躺在房間床上，遺體發黑腫漲，屍水流出，未發現外傷，警方發現黃男並非確診或匡列對象，無法得知是否染疫。
現場勘察後交由龍山派出所聯繫家屬處理後續相驗事宜。
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