萬華清茶館少爺陳屍店中傳出異味才被發現 將採檢是否染疫

「爸爸的最後一面看不到，也來不及道別，真的很遺憾！」台中市首例確診死亡個案為78歲李姓筍農，他是北屯大坑家族群聚首例確診者72歲婦人的丈夫。嫁到苗栗的女兒難掩悲慟地說，爸爸過世前兩天，她跟爸爸通話，覺得病情好轉，還勸他放寬心，不要擔心其他人，先把自己照顧好，結果病情急轉直下，成為父女最後的對話。

2021-06-05 13:00