與京元電來自同家仲介 台中2產業快篩763名菲籍移工
苗栗京元電子、超豐電子傳出移工群聚染疫，兩家移工來自同家仲業公司。台中市勞工局表示，台中市有兩家產業採用這家仲介的菲律賓移工，總數超過700人，兩家公司也很緊張，昨起已陸續針對移工快篩，並要求移工減少外出，落實防疫。
台中市勞工局長張大春說，若有企業快篩陽性的移工，衛生局將進一步進行PCR檢測；他也鼓勵其他產業，若有疑慮，可主動針對移工快篩。
苗栗電子廠傳出移工群聚確診，緊鄰苗栗的台中產業也很擔心。張大春說，苗栗兩家電子廠的菲律賓移工來自同家仲介，台中有2家產業的移工也來自該仲介公司，兩家都已針對該仲介管理的移工進行快篩，檢測仍在進行中，尚無快篩陽性個案傳出。
他強調，除了這家仲介公司管理的移工，市府也鼓勵其他有疑慮的產業，可自主針對移工進行快篩，超過300人以上的廠區，都有廠區護理師與配合的醫療院所，執行快篩沒問題。
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