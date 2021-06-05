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最新各區累積病例數！一圖了解雙北疫情熱區變化

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情嚴峻，其中以雙北地區最為嚴重。圖／聯合報系資料照
國內疫情嚴峻，其中以雙北地區最為嚴重。圖／聯合報系資料照

國內疫情嚴峻，全國三級警戒持續到6月14日，雙北地區成為全台疫情最嚴重的區域，台北市長柯文哲更形容北市疫情為「悶燒型」，從數據上來看，北市感染已散布到各社區，新北市不少風險地區確診數也是不斷上升，截至6月4日雙北地區已累計7769例COVID-19確診個案。

雙北區域累計病例地圖。製圖／聯合新聞網
雙北區域累計病例地圖。製圖／聯合新聞網

《 聯合新聞網 》每日製作的「雙北區域累計病例地圖」，依病例數嚴重程度，以6顏色淺至深、「0例」至「401例以上」區分出6大等級，了解目前雙北染疫熱區。除了以雙北地圖顯示外，下方圖表也依病例數做排序，清楚明瞭。圖表顯示，截至6月4日止，台北市萬華區已有1303例（第6級）、文山區229例（第5級）、信義區188例（第4級）；新北市以板橋992例（第6級）最為嚴重，其次為中和697例（第6級）及三重534例（第6級）和新莊406例（第6級）。

【雙北病例數】

401例以上：萬華、板橋、三重、中和、新莊

201-400例：文山、永和、新店、土城

101-200例：信義、松山、大安、中山、大同、中正、北投、士林、汐止、五股、蘆洲、樹林

11-100例：內湖、南港、深坑、三峽、鶯歌、泰山、林口、八里、淡水

1-10例：三芝、石門、金山、萬里、石碇、坪林、瑞芳、貢寮

0例：烏來、平溪、雙溪

根據北市6月4日公布的發病日統計，萬華區30例、信義區20例、士林區17例、大安區13例、文山區11例，可見北市多個區域仍正「悶燒」。

截至6月4日北市各行政區確診數據。圖／台北市政府提供
截至6月4日北市各行政區確診數據。圖／台北市政府提供

新北市確診總數已突破4400例，板橋區、三重區、中和區、新莊區都累計超過401例確診，截至6月4日，板橋992例最多，再來是中和697例、三重537例和新莊406例。另從新北市6月3日公布的風險值上升趨勢圖來看，目前林口區七天確診成長率高達85%、中和區59%、土城區50％、蘆洲區22％，為了讓感染不要再擴散，新北市長侯友宜也不斷呼籲民眾減少出門，在家防疫。

截至6月3日新北市風險值上升趨勢。圖／新北市政府提供
截至6月3日新北市風險值上升趨勢。圖／新北市政府提供

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