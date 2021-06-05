京元電7300員工快篩再8人陽性拚今天篩完 累計已59人陽

京元電子針對移工群聚感染，前天起一連3天對全體員工辦理快篩，第1天篩出51人陽性，昨天第2天又篩檢2633人，其中8人陽性，累計兩天已篩4548人，總計59人陽性，京元預計今天再篩2389人，力拚在今天將全體7000名員工完成篩檢。

京元電子第1天快篩1915人，其中多達51人陽性送往採檢PCR，昨天第2天新增8人，陽性增加比率已明顯降低。

衛福部醫福會執行長王必勝昨天下午帶領防疫團隊進駐京元開設前進指揮所，他深夜在臉書發文表示「苗栗前進指揮所第一天，一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況。給我們一點時間，幫我們加油。」

京元一連兩天的快篩作業都持續到深夜11點，中央防疫團隊昨天下午進駐後，原本要求第2天全數完成快篩，但因人數多，昨天深夜決定喊停，今天持續辦理。

除了京元電子，苗栗縣竹南鎮另一家封測廠超豐電子也傳出9人確診，今天起將一連3天辦理員工快篩，衛生局表示預計快篩人數4300人。

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