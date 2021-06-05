6月5日疫情懶人卡／經濟部員工確診 京元電子移工群聚77人染疫
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月4日疫情懶人卡）
▌京元電子爆發移工群聚感染 連日來已77人確診
京元電子移工群聚已77人確診，衛福部醫福會執行長王必勝昨率領防疫團隊進駐，開設前進指揮所。王必勝在臉書記錄苗栗前進指揮所第一天，他表示，「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況。給我們一點時間，幫我們加油」。...more
▌經濟部員工確診 王美花陰性
疫情燒向中央部會，經濟部有員工因身體不適篩檢而確診，經濟部長王美花、次長曾文生與其有互動接觸，被列為密切接觸者，雖然快篩與核酸檢測皆為陰性，仍須居家隔離十四天。王美花成為部會首長中首位隔離者，期間將採視訊處理公務與會議。...more
▌彰化今新增6確診 牌咖傳染鏈再擴大傳染到家庭
彰化今天新增6例新冠肺炎確診個案，其中4人與麻將牌咖傳染鏈有關，已從牌咖傳染到家庭，另有2人為不明感染源，包括1人是家族群聚及醫院群聚新增1病患確診。...more
▌屏東連6天加零後新增1確診 竟是解除14天隔離再採轉陽
屏東縣政府今日公佈1例本土病例及2名新北市、台中市確診者來屏東足跡，目前累計28人確診，也是連續6天零確診個案後再度出現病例；縣長潘孟安說，案10471是居家隔離14天後，為慎重起見再次採檢，結果陰轉陽確診染疫，再次強調「快篩陰性不代表沒有染疫」，民眾仍需留意健康狀況及落實防疫。...more
▌台中7確診足跡！梧棲某藥局1家3口染疫、清水母女染疫
台中今增7確診，台中市衛生局長曾梓展說，其中梧棲區家庭群聚為父母與女兒都在同家藥局工作都染疫，清水則有母女檔家庭群聚，市府六日加開梧棲、清水快篩站，商請童綜合，光田醫院加開快篩站。他呼籲，請對染疫者多關懷，不要獵巫。...more
▌雲林5天零確診破功今1確診 足跡都在虎尾匡列11人
雲林縣維持5天本土零確診，今天破功出現1例案10157個案，女性72歲，她是在苗栗確診案9837的母親，平時居住於虎尾鎮，因案9837的女兒於5月29日曾由苗栗縣回虎尾鎮娘家，使母親於6月2日被匡列，今天採陽確診，10157個案足跡曾到虎尾的美容院和中醫院，已匡列11人居家隔離。...more
▌基隆增7確診 防疫旅館員工染疫、海洋大學再一男大生確診
基隆市長林右昌今天下午防疫記者說明會說明新增7名確診個案，其中10058為20多歲女性，是台北市萬華區加強型防疫旅館員工，因身體不適就醫確診，目前在工作飯店隔離中；另新增一名20多歲海大男學生染疫，隔離在防疫旅館。...more
▌高雄本土病例+1 陳其邁引鬼滅之刃讚日本「是真朋友」
中央流行疫情指揮中心今天公布疫情新增病例，本土病例新增339例、校正回歸133例，高雄市增加一例本土病例。高雄市政府衛生局表示，新增病例是一名小港區20幾歲男性，去過７-11大坪頂門市與大寮50嵐光明新厝店，感染源還要進一步追查、釐清。...more
▌新竹市5旬家庭主婦染疫 確診前曾2度外帶肉粽、逛全聯
新竹市今天新增2例本土確診。其中，案10359為50多歲女性情況較為特別，她因家人預計住院，身為陪病者依規進行篩檢，未料PCR一採陽（CT值38）、二採陰，市長林智堅說，已安排明天進行第3次採檢，若為陰性將申請案號撤銷，該案目前隔離中。...more
▌嘉縣增1例確診婦女 走路不穩誤為中風感染源不明
嘉義縣今天新增1例COVID-19確診案例，為64歲水上鄉下寮村婦人、家管 (案10363)，縣長翁章梁下午線上記者會說，這名婦女3日走路不穩懷疑中風，就醫後篩檢確診，目前住院隔離中，本案匡列密切接觸者8人，採檢女兒等2人結果為陰性，6人採檢等結果，衛生局疫調監控，至今全縣累計13例，含溪口鄉、大林鎮共3鄉鎮淪陷。...more
▌桃園新冠肺炎確診者足跡 3家全聯上榜
桃園今天新增11例新冠肺炎確診個案，其中以龜山4例最多，桃園、大園和大溪各有2例，八德1例。目前全市累積確診個案393例，居家隔離有1593人。...more
▌台達電爆染疫 內湖總部傳一名員工確診
台達電（2308）傳出位於內湖總部大樓的一名員工確診消息，台達電表示，該位員工於5月14日起即已未進公司，並於29日確診，但公司5月17日已實施員工分流政策，目前總部兩棟大樓互不交流，而且各單位分AB組，嚴格執行分流計畫，目前並不影響營運。...more
▌新竹縣增加1確診 竹北女學生感染源不明
新竹縣4日新增1例確診（案10148），是家住竹北市的10多歲女學生，但她從5月18日就已因停課而在家上網路課程，期間幾乎都沒有外出，卻在5月30日出現味覺異常，1日更嗅覺降低，2日出現感冒症狀，目前已將她隔離，並調查感染來源。...more
▌剛離職的員工確診 六輕逾200人快篩全面清消
雲林縣台塑六輕傳出一名5月31日離職的女員工確診，今天六輕有200多名員工陸續接受快篩，六輕主管強調，這名女員工是負責環保巡檢員，工作時間多半在外地，只是回到六輕打卡上下班，不過為慎重起見，仍有十多名可能與她接觸過的員工，暫時居家上班。...more
▌埔里傳播鏈再現！ 南投縣公布2確診1陽性個案
南投縣今公布2例確診案，其中案10361是前天陪同家人前往醫院住院治療，快篩顯示為陽性確診；案10469為42歲女性，住南投市，為67歲男性陽性個案的女兒，昨日因案父為PCR陽性個案（中央尚未認定），由衛生局通知進行核酸檢測，檢測報告為陽性確診。...more
▌確診破萬人！今日新增本土案例472 含校正回歸133例 死亡個案21例
新冠肺炎疫情持續延燒一餘年，今突破1萬例，今日確診人數472例本土個案，加上2例為境外移入，其中本土案例有339例，回歸校正個案133例，另外各縣市中，以新北272例最多，今日死亡案例有21例。...more
▌全國學生單日確診再添25例 延長停課與否預計下周公布
國內疫情持續延燒，教育部今天公告最新確診學生數統計，全台確診學生已累計377例，比昨天新增25例，其中大專校院確診學生人數139例最多，除了國中，其他各教育階段確診人數皆有微幅上升。...more
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