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北市大同警分局再傳染疫！ 延平派出所一巡佐確診
台北市大同警分局延平所一名巡佐日前身體不適，赴醫快篩、採檢PCR，快篩陰性，衛生單位今天通知PCR陽性、確診。警方說，派出所完成清消，是大同分局第3位染疫員警。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，台北市警察局大同分局今天發布新聞稿指出，一名延平派出所巡佐5月27日身體不適，自行至醫院快篩及採檢核酸檢測（PCR），快篩結果陰性。
大同警分局表示，新北市衛生局今天通知，延平派出所巡佐PCR檢測為陽性、確診。
警方指出，已匡列曾跟巡佐接觸對象，將安排檢測，派出所已完成清消，全部警員先自我健康管理，並安排鄰近派出所警力支援，也在延平派出所門口成立報案區及機動派出所，協助值班和巡邏勤務。
台北市警察局大同分局警備隊一名員警5月25日發燒、身體不適，就醫初判為腸胃炎，後因發燒不退到醫院快篩陰性，後續採檢PCR為陽性、確診。
一名曾與染疫警備隊員警有業務往來的勤務指揮中心員警，日前快篩陰性，6月2日接獲衛生單位通知，PCR為陽性、確診。
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