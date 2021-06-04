京元電群聚案累計77例 員工普篩力拚4日完成

苗栗縣政府衛生局表示，京元電子群聚案已累計77人確診新冠肺炎，為最快阻斷傳染鏈，中央防疫團隊已進駐京元電，開設前進指揮所，加速全公司快篩，力拚今天全數完成。

苗縣府說，京元電子股份有限公司群聚感染事件，新增32例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，其中29例為外籍移工、3例為本國籍，累計確診已達77例。

衛生局表示，自2日下午啟動京元電子全公司約7300人快篩，截至上午11時，累計已篩檢2447人，下午持續以每小時至少篩檢250人速度推進，目標今天全數完成普篩，「連夜趕工也要做完」。

苗縣府表示，中央流行疫情指揮中心已由衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝率4名防疫醫師，南下苗栗開設前進指揮所，希望最快時間阻斷傳染，預防疫情外擴；外籍移工部分，已請勞動部勞動力發展署協助翻譯和疫調。

苗縣府說，外籍移工除必要性移動，嚴格禁止外出，將要求人力仲介公司加強督導，落實防疫，如果違反規定就加重處罰，已請苗縣府勞工及青年發展處前往稽查，另請京元電子本週例假日禁移工外出，在營休假。

苗栗縣長徐耀昌下午透過線上疫情說明會表示，目前苗栗獲撥阿斯特捷利康（AZ）疫苗8800劑，但近日縣內疫情升溫，建請中央撥發足額疫苗；此外，中央同意協助支援快篩、核酸檢測（PCR）試劑、N95口罩及防護衣等防疫物資。

徐耀昌說，縣府已設置加強型防疫旅館40間房，專門收治快篩陽性、無症狀或輕症確診個案，特別感謝苗栗縣醫師公會、全國護理人員加入協助篩檢，台積電慈善基金會也允諾提供縣府1台市價約新台幣800萬元零接觸採檢站設備。

另外，徐耀昌表示，國軍化學兵預計6日上午針對京元電竹南廠所在的頂埔里等熱區全面清潔消毒；至於里民希望加入快篩，衛生局表示，將視疫情評估是否增設社區快篩站。

衛生局說，截至目前，苗栗確診122例，縣內有6間責任醫院設專責病房共123床，目前收治47人，醫療量能仍足夠。

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