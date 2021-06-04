南彰化1護理師2病患篩檢確診 感染源不明

中央社 / 彰化4日電

南彰化一間醫院傳出有一名護理師和2名病患經篩檢確診，但感染源都不明。

彰化縣疫情災害應變中心今天下午召開記者會，說明彰化縣的最新疫情，縣長王惠美以及衛生局長葉彥伯出席記者會，說明新增6名確診案例，其中4例和麻將牌咖傳染鏈有關，另有2例的感染源待查。

在記者會上，有媒體詢問網路謠傳南彰化一間收治新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患的醫院有護理師和院內病患遭到感染。葉彥伯說，有一名長照機構的住民以及一名護理師、2名病患確診，4人都是在醫院主動篩檢時所發現。

據指出，一名長照中心住民住院前接受篩檢為陰性，出院後要住進醫院附設的長照中心時再接受篩檢，結果卻呈現陽性，醫院進行全院PCR篩檢，發現有一名護理師及2名病患篩檢結果呈現陽性，但住民和護理師、2名病患間找不到關聯性。

葉彥伯指出，目前感染源還在釐清中，全院2000多名員工已進行篩檢，病患只出不進，病患離開醫院後也會進行14天的居家隔離，這起事件不會成為部桃醫院的翻板；不過記者打電話詢問醫院對於有護理師等人確診的回應，醫院人員僅強調，全院篩檢結果為陰性，其他不願多談。

至於在麻將牌咖傳染鏈部分，彰化縣衛生局指出，已有20人確診，也呼籲曾參加過麻將牌咖聚會的民眾前往縣內設有社區監測篩檢站的10間醫院接受篩檢，民眾如不想讓人知道自己曾參加麻將牌咖，可以直接說自己曾接觸過確診個案，避免尷尬。

新冠肺炎 COVID-19

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