外縣市來屏足跡未第一時間被告知 潘孟安憂破口
屏東今天新增1例新冠肺炎本土病例，為家庭群聚感染；另新北及台中確診者各1名到屏東足跡。縣長潘孟安表示，縣府沒有第一時間被告知外縣市到屏東足跡，擔心成為破口。
屏東已連6天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例零確診，今天終結零確診，有1例本土病例，累計28例。
衛生局表示，新增病例案10471是屏東市50歲男子，因具萬華活動史的姐姐為桃園市確診案2706返鄉接觸，被匡列居家隔離。6月3日解除隔離後至醫院篩檢，卻呈陽性而確診，現匡列2人採檢及居家隔離。同住的父親、案3616則在更早的5月22日確診。
潘孟安表示，案10471是居家隔離14天後，縣府慎重起見再次採檢，結果陰轉陽確診染疫。所以也再次強調「快篩陰性不代表沒有染疫」，民眾仍需留意健康狀況及落實防疫，縣府在居家隔離解除後仍會再次採檢。
2名外縣市確診者，案9404是台中市24歲女子，5月22日深夜和友人開車南下屏東潮州外婆家住一晚，隔日即開車離開，6月1日採檢後確診，足跡只有外婆家。案10261是新北市56歲男子，和同事駕田回萬巒鄉老家，返北後確診，足跡有潮州火車站、萬巒先帝廟、機車行。
潘孟安表示，2名外縣市確診者到屏東的足跡，縣府沒有在第一時間被告知，他擔心可能成為防疫破口，已經向中央流行疫情指揮中心反映。
潘孟安下午在直播記者會中，特別戴上屏東設計限定版的「台日友好」微笑口罩，感謝日本贈送台灣124萬劑疫苗，他表示，已積極向中央爭取疫苗配額，目前還不知道屏東能獲配數量。
他說，這週獲配的5600劑AZ疫苗，預計可於今天全數完成接種。下波獲配疫苗，規劃啟動33鄉鎮市社區疫苗速打站，以因應大量接種需求；規劃接種對象以醫事人員、警消、防疫人員、高風險工作者、機構及社福照顧系統的工作人員為優先。若疫苗充裕，再開放至65歲長輩接種。
另外，他表示，1日開設的東港快篩站迄今共篩檢584人，其中3人快篩陽性，但核酸檢測陰性，即584人核酸檢測全為陰性。3日開設的里港快篩站到今天共篩檢236人，快篩及核酸檢測都是陰性。
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