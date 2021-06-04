京元電群聚感染延伸 作業員回雲林傳給母親
雲林縣今天新增一例新冠肺炎確診，縣長張麗善指出，是苗栗京元電群聚感染的延伸，該工廠染疫女作業員，回雲林傳染給住虎尾鎮安溪里72歲母親。
張麗善今天召開疫情線上記者會，說明新增一例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，編號案10157女性72歲，虎尾安溪里人。
張麗善表示，72歲婦人被女兒（案9837、苗栗京元電女作業員）傳染；她女兒與女婿在5月29、30日回虎尾娘家，6月1日出現發燒、喉嚨有痰等症狀，2日檢驗2人結果陽性；婦人當天被匡列居家隔離，安排到醫院採檢確診，現已住院治療。
雲林縣府今天公布確診婦人足跡，5月29日下午曾至虎尾北平路春美美髮工作坊、立仁黃昏市場、林森路一段惠德堂中藥房，其他時間都在虎尾安溪里住家，6月2日晚上10時40分送醫治療。
雲林縣衛生局長曾春美表示，個案足跡地點都已完成清消，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，在6月13日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉等症狀，應撥打縣府1999專線，不要自行搭大眾運輸工具自行就醫。
張麗善強調，雲林縣目前累積12例，都是家庭群聚互相交叉感染，呼籲縣民在家裡也要戴口罩。
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