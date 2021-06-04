京元電群聚感染延伸 作業員回雲林傳給母親

中央社 / 雲林縣4日電

雲林縣今天新增一例新冠肺炎確診，縣長張麗善指出，是苗栗京元電群聚感染的延伸，該工廠染疫女作業員，回雲林傳染給住虎尾鎮安溪里72歲母親。

張麗善今天召開疫情線上記者會，說明新增一例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，編號案10157女性72歲，虎尾安溪里人。

張麗善表示，72歲婦人被女兒（案9837、苗栗京元電女作業員）傳染；她女兒與女婿在5月29、30日回虎尾娘家，6月1日出現發燒、喉嚨有痰等症狀，2日檢驗2人結果陽性；婦人當天被匡列居家隔離，安排到醫院採檢確診，現已住院治療。

雲林縣府今天公布確診婦人足跡，5月29日下午曾至虎尾北平路春美美髮工作坊、立仁黃昏市場、林森路一段惠德堂中藥房，其他時間都在虎尾安溪里住家，6月2日晚上10時40分送醫治療。

雲林縣衛生局長曾春美表示，個案足跡地點都已完成清消，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，在6月13日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉等症狀，應撥打縣府1999專線，不要自行搭大眾運輸工具自行就醫。

張麗善強調，雲林縣目前累積12例，都是家庭群聚互相交叉感染，呼籲縣民在家裡也要戴口罩。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

雲林縣府致贈防疫加油包 為第一線醫護打氣

高溫乾旱夾擊！雲林柑橘類著果率不佳 農委會將救助

張榮味假釋出獄 張麗善：辛酸人生中的小滿足

雲林自購疫苗引爭議 張麗善：不限特定廠商

相關新聞

花蓮家庭群聚+1！ 6旬婦自宅居家隔離第7天出現症狀確診

花蓮今天再增1例，全縣累計38例確診。衛生局長朱家祥說，新增的案10364，依然是萬華大舅子到花蓮妹婿家作客的家庭群聚衍...

苗栗京元電爆群聚感染 立委批縣府：把責任丟給移工

苗栗縣京元電子爆發新冠肺炎群聚感染，時代力量黨團立委今批評，苗栗縣府因應方式及速度荒腔走板，連基本的隔離措施都沒有，甚至...

又傳確診者毆打醫護 他坦承：因染疫情緒緊張才動手

新北市板橋區亞東醫院今天下午傳出，一名66歲確診男持拐杖毆打護理師後，隨即逃離院區。新北市衛生局表示，該個案目前已在家中...

影／苗栗新增51例確診 京元電子32人確診

苗栗縣今天新增51例確診個案，除了京元電子移工群聚案新增32例，其他19例目前縣府仍在進行疫調中，針對京元案縣府宣布將針...

防京元電群聚染疫擴大 移工宿舍分流、禁休假外出

IC封測大廠京元電竹南廠群聚事件升溫，目前已超過50人確診，指揮中心今指定醫療應變組副組長王必勝率領4位防疫醫師前進苗栗...

彰化今新增6確診 牌咖傳染鏈再擴大傳染到家庭

彰化今天新增6例新冠肺炎確診個案，其中4人與麻將牌咖傳染鏈有關，已從牌咖傳染到家庭，另有2人為不明感染源，包括1人是家族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。