新冠肺炎確診破萬例大關 30多歲男發燒4天病逝

國內今天新增339例本土病例、校正回歸133例，累計確診破1萬例大關。確診個案新增21例死亡，其中一名年僅30多歲男性，有慢性病史，5月27日發燒住院，短短4天後就病逝。

中央流行疫情指揮中心今天宣布國內新增341例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，分別為339例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，今天新增的339例本土病例，為170例男性、169例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年4月1日至6月3日；另校正回歸個案133例中，為57例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月18日至6月2日。

陳時中指出，綜上所有本土個案共472例，分布地區以新北市227例最多，其次為台北市152例、苗栗縣51例、桃園市11例、台中市及基隆市各7例、彰化縣6例、新竹市及南投縣各2例，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，1例有萬華活動史，76例為已知感染源，14例關聯不明、2例疫調中。

陳時中表示，今天新增21例死亡個案，共計為男性14人、女性7人，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月27日，確診日介於5月21日至5月30日，死亡日介於5月27日至6月2日。

死亡個案中包括2名30多歲男性，均有慢性病史，其中一人於5月18日出現呼吸喘症狀，20日採檢於22日確診、25日住院、28日病逝；另一人5月27日出現發燒症狀，當天就緊急送醫住院，28日確診，31日就病逝，相關接觸者仍在調查中。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計60萬6921例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含58萬5272例排除），其中1萬446例確診，分別為1145例境外移入，9248例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另26例（新增案9199、案9868）移除為空號。確診個案中187例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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