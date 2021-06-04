快訊

彩雲颱風估20:30解除海陸警 周末梅雨鋒面恐比上波更強

新冠肺炎確診破萬例大關 30多歲男發燒4天病逝

中央社 / 台北4日電

國內今天新增339例本土病例、校正回歸133例，累計確診破1萬例大關。確診個案新增21例死亡，其中一名年僅30多歲男性，有慢性病史，5月27日發燒住院，短短4天後就病逝。

中央流行疫情指揮中心今天宣布國內新增341例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，分別為339例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，今天新增的339例本土病例，為170例男性、169例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年4月1日至6月3日；另校正回歸個案133例中，為57例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月18日至6月2日。

陳時中指出，綜上所有本土個案共472例，分布地區以新北市227例最多，其次為台北市152例、苗栗縣51例、桃園市11例、台中市及基隆市各7例、彰化縣6例、新竹市及南投縣各2例，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，1例有萬華活動史，76例為已知感染源，14例關聯不明、2例疫調中。

陳時中表示，今天新增21例死亡個案，共計為男性14人、女性7人，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月27日，確診日介於5月21日至5月30日，死亡日介於5月27日至6月2日。

死亡個案中包括2名30多歲男性，均有慢性病史，其中一人於5月18日出現呼吸喘症狀，20日採檢於22日確診、25日住院、28日病逝；另一人5月27日出現發燒症狀，當天就緊急送醫住院，28日確診，31日就病逝，相關接觸者仍在調查中。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計60萬6921例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含58萬5272例排除），其中1萬446例確診，分別為1145例境外移入，9248例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另26例（新增案9199、案9868）移除為空號。確診個案中187例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳時中稱年輕人鬆懈了！ 前台大醫揭「時間軸」打臉：不對吧

設微負壓病房、北病南送救急 陳時中：醫療量能達平衡

基層警憂現「死亡校正潮」 陳時中：求正確、資訊公開

打疫苗血栓男自費70萬救命 陳時中：健保先墊付

相關新聞

花蓮家庭群聚+1！ 6旬婦自宅居家隔離第7天出現症狀確診

花蓮今天再增1例，全縣累計38例確診。衛生局長朱家祥說，新增的案10364，依然是萬華大舅子到花蓮妹婿家作客的家庭群聚衍...

苗栗京元電爆群聚感染 立委批縣府：把責任丟給移工

苗栗縣京元電子爆發新冠肺炎群聚感染，時代力量黨團立委今批評，苗栗縣府因應方式及速度荒腔走板，連基本的隔離措施都沒有，甚至...

又傳確診者毆打醫護 他坦承：因染疫情緒緊張才動手

新北市板橋區亞東醫院今天下午傳出，一名66歲確診男持拐杖毆打護理師後，隨即逃離院區。新北市衛生局表示，該個案目前已在家中...

影／苗栗新增51例確診 京元電子32人確診

苗栗縣今天新增51例確診個案，除了京元電子移工群聚案新增32例，其他19例目前縣府仍在進行疫調中，針對京元案縣府宣布將針...

防京元電群聚染疫擴大 移工宿舍分流、禁休假外出

IC封測大廠京元電竹南廠群聚事件升溫，目前已超過50人確診，指揮中心今指定醫療應變組副組長王必勝率領4位防疫醫師前進苗栗...

彰化今新增6確診 牌咖傳染鏈再擴大傳染到家庭

彰化今天新增6例新冠肺炎確診個案，其中4人與麻將牌咖傳染鏈有關，已從牌咖傳染到家庭，另有2人為不明感染源，包括1人是家族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。