苗栗縣新增51確診 京元電群聚案占32例

苗栗縣今天新增51例確診個案，其中京元電子群聚案占32例，其餘19例，案情尚在釐清中，確診個案均收治隔離，縣府並公布京元電子案移工公共場所活動足跡。

中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診病例51例，其中32例為京元電子群聚案相關（外籍移工29例、本國籍3例），其餘19例均為本國籍。縣府衛生局統計，苗栗縣累計至今天，確診病例數達122例。

衛生局指出，新增的51例名單是昨天深夜才從中央傳來，因初步掌握資訊有限，相關疫調仍在進行中。

關於京元電子群聚案，截至今天上午11時，累計快篩2447人，陽性54人，皆已採檢核酸檢測（PCR）後，送公司檢疫宿舍，採1人1室隔離中。

為防止疫情擴散，中央流行疫情指揮中心已指派衛福部醫福會執行長王必勝帶領防疫醫師團隊，下午抵達京元電子開設前進指揮所，針對快篩、採檢、醫護量能及後續後送等環節提供最快指揮調度。

苗栗縣政府今天也公布京元電子移工5月24日至6月3日公共場所活動足跡，除多集中在竹南鎮中華路一帶餐廳、便當店、超商、菲籍商店外，也到過麥當勞竹南民權店、頭份旗艦專櫃店以及肯德基頭份店。

對於民眾詬病縣內足跡疫調太過粗略，不僅效率差還常出錯，衛生局副局長莊素玲說，主要牽涉到個案本身配合度，此外，因京元電子群聚案導致縣內個案數短時間暴增，接收訊息時間短暫，外籍移工又分屬4種不同國籍、語言，已請勞青處、勞動部提供協助增加通譯，未來疫調會持續改進。

苗栗縣長徐耀昌今天在疫情直播會議中呼籲，民眾對疫情調查務必配合、誠實說明，以免造成防疫破口，否則將依傳染病防治法重罰新台幣30萬元，他透露，近期應該會對2、3人祭出重罰30萬元。

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