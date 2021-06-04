嘉義長庚醫院證實 收治30餘名確診病患

嘉義長庚醫院護理部主任朱翠萍今天參加嘉義縣長翁章梁網路直播表示，醫院去年收治8名新冠肺炎確診患者已痊癒出院，目前收治30餘名確診病患，部分重症插管。

翁章梁今天中午12時30分針對新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）做防疫快報網路直播，邀請嘉義縣護理師公會理事長、也是嘉義長庚醫院護理部主任朱翠萍說明嘉義長庚醫院收治確診患者情況及民眾防疫需注重事項。

朱翠萍表示，醫院設置新冠肺炎專責病房，分成輕症與重症病房，目前收治30幾名患者，部分重症插管；去年則收治8名確診患者，都已痊癒出院；今年患者得到變種病毒，醫療上較為棘手。

朱翠萍表示，民眾防疫除遵守戴口罩、勤洗手、不群聚外，建議每天要量體溫，並且回顧一下自己身體狀況與昨天有什麼不同，如有味覺、嗅覺喪失，馬上打防疫專線1922諮詢處理。

朱翠萍強調，新冠肺炎是有藥可醫的，依照病情的不同，給予抗病毒藥物、類固醇或免疫藥物，有的人得病但症狀輕微，像感冒一樣，就給予支持性的治療。

朱翠萍表示，針對疫情，醫院去年就成立指揮中心，之前是偶爾開會，現在是天天開會，有時上、下午都會召開，確保維持醫療量能。

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