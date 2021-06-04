王必勝赴苗栗「前進指揮所」 指揮中心：將做全台移工總檢討

IC封測大廠京元電竹南廠群聚事件不斷升溫，截至昨天為止累計45人確診，7300人快篩陽性率2.1％。加上苗栗內的群聚狀況也不少。指揮中心今指定醫療應變組副組長王必勝，前進苗栗設立「前進指揮所」，率領四位防疫醫師盡全力協調。

指揮官陳時中於疫情記者會證實，王必勝已經到了約莫一小時，今早指揮中心評估人力篩檢怕速度跟不上，不管是篩檢地點安排，或者篩檢動線，跟後續隔離跟送醫，都需要中央協助。

他指出，早上派王必勝率領四位防疫醫師，馬上儘速到苗栗，成立前進指揮所，能夠盡全力協調，針對量能及後送，即時指揮調度，勞動部也有派人，對於移工宿舍管理，警力也協調管理秩序。

陳時中指出，苗栗這樣的事件不能等閒視之，苗栗工廠移工的群聚，後面還有桃竹苗是否有相關移工問題，還要及時啟動相關檢查，要做全台移工總檢討。

●相關因應措施如下： 一、前進指揮所指派衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，並由疾管署防疫醫師介入指導緊急防疫措施及疫調。 二、請仲介公司儘速盤點移工名單，以利各相關電子廠預作準備及人員分流。各相關電子廠及宿舍須增設篩檢點，加速找出個案，快篩陽性者優先送至集中檢疫所及加強型防疫旅館，快篩陰性者加強衛教，相關翻譯作業已請勞動部協處。 三、相關移工宿舍人員於近三日（6月4、5、6日）休假，禁止外出；移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離。廠區工作須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。 四、請地方落實大量篩檢之檢體分流作業，確保檢驗結果即時通報上傳，並須保留及擴大醫療收治量能，為後續收治重症病患預做準備。

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