確診破萬人！今日新增本土案例472 含校正回歸133例 死亡個案21例

新冠肺炎疫情持續延燒一餘年，今突破1萬例，今日確診人數472例本土個案，加上2例為境外移入，其中本土案例有339例，回歸校正個案133例，另外各縣市中，以新北272例最多，今日死亡案例有21例。

中央流行疫情指揮中心中指揮官陳時中今日表示，目前除雙北之外，要關注的苗栗縣電子廠準備篩檢7千多人，整體趨勢中原本擔憂會有新高峰，但從發病日研判，整體沒有突然往上，仍舊是下降趨勢，但目前還有確診個案還沒出現，但目前疫情為緊急時刻，原本篩檢從5萬多件已經歸零，但這兩天病例仍多，要維持高度警覺。 校正回歸。圖／指揮中心提供 校正回歸。圖／指揮中心提供 校正回歸。圖／指揮中心提供 今天新增確診情形。圖／指揮中心提供

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