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確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

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確診破萬人！今日新增本土案例472 含校正回歸133例 死亡個案21例

聯合報 / 記者謝承恩蕭羽耘許政榆陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心召開臨時記者會。第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心召開臨時記者會。第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒一餘年，今突破1萬例，今日確診人數472例本土個案，加上2例為境外移入，其中本土案例有339例，回歸校正個案133例，另外各縣市中，以新北272例最多，今日死亡案例有21例。

中央流行疫情指揮中心中指揮官陳時中今日表示，目前除雙北之外，要關注的苗栗縣電子廠準備篩檢7千多人，整體趨勢中原本擔憂會有新高峰，但從發病日研判，整體沒有突然往上，仍舊是下降趨勢，但目前還有確診個案還沒出現，但目前疫情為緊急時刻，原本篩檢從5萬多件已經歸零，但這兩天病例仍多，要維持高度警覺。

校正回歸。圖／指揮中心提供
校正回歸。圖／指揮中心提供
校正回歸。圖／指揮中心提供
校正回歸。圖／指揮中心提供
校正回歸。圖／指揮中心提供
校正回歸。圖／指揮中心提供
今天新增確診情形。圖／指揮中心提供
今天新增確診情形。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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