確診破萬人！今日新增本土案例472 含校正回歸133例 死亡個案21例
新冠肺炎疫情持續延燒一餘年，今突破1萬例，今日確診人數472例本土個案，加上2例為境外移入，其中本土案例有339例，回歸校正個案133例，另外各縣市中，以新北272例最多，今日死亡案例有21例。
中央流行疫情指揮中心中指揮官陳時中今日表示，目前除雙北之外，要關注的苗栗縣電子廠準備篩檢7千多人，整體趨勢中原本擔憂會有新高峰，但從發病日研判，整體沒有突然往上，仍舊是下降趨勢，但目前還有確診個案還沒出現，但目前疫情為緊急時刻，原本篩檢從5萬多件已經歸零，但這兩天病例仍多，要維持高度警覺。
疫情快報
▪【疫情專題】累計166例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】京元首日篩出51移工陽性 中和居家隔離男開車外出被逮
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言