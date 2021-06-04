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疑與中國船員接觸 金門料羅碼頭工人居家檢疫

中央社 / 金門縣4日電

1名料羅碼頭工作人員在船上作業期間，疑在船艙外與中國船員接觸。金門縣港務處今天表示，正值疫情升溫，獲報後調閱監視器並通知疾管署，工人完成檢疫程序後已送居家檢疫處所。

港務處表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，外籍船舶進港以「人員不接觸、船員不落地」為原則；若裝卸公司作業人員有必要登「小三通」航線船舶作業時，應在作業前後執行必要消毒作業，如舷梯、扶手；裝卸業者應嚴格控制登船人員數量，無特殊情況，禁止非作業人員登船。

港務處長何佩舉指出，昨天接獲通報，料羅6-2號砂石碼頭這名工作人員上船作業期間，疑在船艙外與中方船員接觸。經調閱監視器，並通知疾管署派員執行開立「居家檢疫通知書」，完成檢疫程序後前警光會館居家檢疫。

何佩舉表示，裝卸業者應針對登船作業人員造冊管理，並加強追蹤人員後續健康狀況；登船作業人員在上船執行船務或公務作業時，務必配戴防疫口罩以維護自身及他人安全。

第一線作業人員以不接觸船員為原則，若需船員配合時，應採取增加隔離或間隔等措施，避免與船員發生接觸；作業需船方確認部分，以透過通訊軟體等方式執行為原則。

港務處指出，登船作業期間，一旦發現船上人員或自身有發熱症狀，應立即停止作業，並通知醫護、疾管署等人員進行現場處置；登船作業人員下船後，應在梯口消毒或乾洗手，並避免與未登船人員接觸。

新冠肺炎 COVID-19

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