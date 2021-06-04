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影／苗栗市首度出現確診者足跡 黃昏市場休市大消毒
苗栗市昨天首度出現確診者足跡，案9865確診男子31日下午3到4點曾到苗栗市黃昏市場，苗栗市公所今天上午全面進行消毒作業，黃昏市場今、明兩天也休市；針對苗栗市首次出現確診者，苗栗市長邱鎮軍也呼籲盼衛生單位能設快篩站消弭民眾心中疑慮。
苗栗縣政府衛生局昨天公布縣內的確診者及活動史，其中案6532的66歲男子是造橋採茶工匡列的接觸者，採檢PCR陽性確診後，已收治在縣內的責任醫院，他是苗栗市第一個確診者，活動史5月31日下午3點到4點到苗栗市黃昏市場，下午5點半到6點半到公館鄉五榖宮，有全程戴口罩，目前匡列同住接觸者1人，PCR採檢陰性，居家隔離中。
邱鎮軍上午表示，市公所昨天下午近3點接獲訊息時，黃昏市場許多攤販已開始營業，因此要求今天起進行全面清消並休市2天，鑑於外鄉鎮出現移工群聚感染，市公所也針對苗栗市的移工宿舍等環境加強清查及環境消毒。
他指出，竹南京元電子發生移工群聚感染，目前也清查市公所員工的家屬是否有人在京元工作，如員工為家屬將請對方近日改為居家上班，避免疫情擴散的可能。
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