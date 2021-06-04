京元電子確診已近50例 董事長：暫不考慮停工

京元電子爆發外籍移工群聚傳染，截至昨天已確診45人，另有快篩陽性51人，董事長李金恭今天接受電話訪問指出，將加強管制移工活動區域、公司分艙分流，但暫不考慮停工。

苗栗縣衛生局上午指出，京元電子全體員工快篩作業，昨天漏夜採檢至晚間11時，共篩檢1915人，呈陽性反應51人，陽性率2.58%，其中包含48名外籍移工、3名本國籍員工，目前快篩陽性者已安排隔離，並接受PCR採檢。

京元電子董事長李金恭透過電訪表示，目前除了安排全體員工快篩採檢外，也要求管理單位針對外籍移工加強管制，要求他們在宿舍內禁止外出，遵守新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫規定，若不聽從者，將直接「解約」。

對於外界質疑，是否要停工部分，李金恭指出，「停工茲事體大」，國外需求產能動線很高，更牽涉到國際與國內生產的規劃與管理，員工將以分流、分艙的方式上班，用餐也全部改用便當，確保不會造成群聚傳染事件。

儘管如此，還是有員工透過臉書指出，有房貸保險要繳，怕得要死也不敢請假，上班又擔心會把病毒帶回給家人；另外也有員工表示，上午專程回到公司辦理交接，下午就準備請假。

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