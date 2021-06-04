京元電子確診已近50例 董事長：暫不考慮停工
京元電子爆發外籍移工群聚傳染，截至昨天已確診45人，另有快篩陽性51人，董事長李金恭今天接受電話訪問指出，將加強管制移工活動區域、公司分艙分流，但暫不考慮停工。
苗栗縣衛生局上午指出，京元電子全體員工快篩作業，昨天漏夜採檢至晚間11時，共篩檢1915人，呈陽性反應51人，陽性率2.58%，其中包含48名外籍移工、3名本國籍員工，目前快篩陽性者已安排隔離，並接受PCR採檢。
京元電子董事長李金恭透過電訪表示，目前除了安排全體員工快篩採檢外，也要求管理單位針對外籍移工加強管制，要求他們在宿舍內禁止外出，遵守新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫規定，若不聽從者，將直接「解約」。
對於外界質疑，是否要停工部分，李金恭指出，「停工茲事體大」，國外需求產能動線很高，更牽涉到國際與國內生產的規劃與管理，員工將以分流、分艙的方式上班，用餐也全部改用便當，確保不會造成群聚傳染事件。
儘管如此，還是有員工透過臉書指出，有房貸保險要繳，怕得要死也不敢請假，上班又擔心會把病毒帶回給家人；另外也有員工表示，上午專程回到公司辦理交接，下午就準備請假。
疫情快報
▪【疫情專題】累計166例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】京元首日篩出51移工陽性 中和居家隔離男開車外出被逮
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言