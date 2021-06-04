快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

京元電子確診已近50例 董事長：暫不考慮停工

中央社 / 苗栗縣4日電

京元電子爆發外籍移工群聚傳染，截至昨天已確診45人，另有快篩陽性51人，董事長李金恭今天接受電話訪問指出，將加強管制移工活動區域、公司分艙分流，但暫不考慮停工。

苗栗縣衛生局上午指出，京元電子全體員工快篩作業，昨天漏夜採檢至晚間11時，共篩檢1915人，呈陽性反應51人，陽性率2.58%，其中包含48名外籍移工、3名本國籍員工，目前快篩陽性者已安排隔離，並接受PCR採檢。

京元電子董事長李金恭透過電訪表示，目前除了安排全體員工快篩採檢外，也要求管理單位針對外籍移工加強管制，要求他們在宿舍內禁止外出，遵守新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫規定，若不聽從者，將直接「解約」。

對於外界質疑，是否要停工部分，李金恭指出，「停工茲事體大」，國外需求產能動線很高，更牽涉到國際與國內生產的規劃與管理，員工將以分流、分艙的方式上班，用餐也全部改用便當，確保不會造成群聚傳染事件。

儘管如此，還是有員工透過臉書指出，有房貸保險要繳，怕得要死也不敢請假，上班又擔心會把病毒帶回給家人；另外也有員工表示，上午專程回到公司辦理交接，下午就準備請假。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／京元電群聚擴大 當地里長氣罵：移工還在外趴趴走

6月4日疫情懶人卡／確診學生增25例 京元首日快篩51移工陽性

高鐵總公司員工快篩陽性 南港辦公區域已消毒

京元電染疫風暴 竹科產線拉警報

相關新聞

專訪／亞東紀念醫院副院長邱冠明 揭露院內感染心路歷程 「醫護零感染失守 我承認被打趴了！」

就在雙北進入三級警戒備戰狀態的前一天，5月14日，亞東紀念醫院發現一位住院病人確診罹患新冠肺炎。當天天亮時分接獲消息，亞東紀念醫院副院長邱冠明嚇了一跳，心裡想著：「事情大條了。」

高鐵總公司員工快篩陽性 南港辦公區域已消毒

我國疫情嚴峻，台灣高鐵公司先前已有一名外包清潔人員，和一名外包車安保全確診，又傳出總公司員工身體不適，快篩結果呈現陽性，...

萬華死亡案顯增 死者也「校正回歸」 警獲報心發毛

國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，有員警指出，疫情爆發後轄內死亡案明顯增加，有遺體相驗完後「校正回歸」，測出PCR檢測...

京元電子7300員工首日篩出51名移工陽性 均送醫採檢PCR

封測大廠京元電子爆發移工群聚感染事件的確診人數昨天已增為45人，京元昨天起一連3天在苗栗縣竹南中華廠緊急自辦企業快篩，首...

京元電竹南廠群聚感染 超豐6/5啟動員工快篩

晶圓測試廠京元電苗栗竹南廠爆發外籍移工COVID-19疫情群聚感染，廠區也位於竹南的IC封測廠超豐電子5日啟動全體400...

影／苗栗市首度出現確診者足跡 黃昏市場休市大消毒

苗栗市昨天首度出現確診者足跡，案9865確診男子31日下午3到4點曾到苗栗市黃昏市場，苗栗市公所今天上午全面進行消毒作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。