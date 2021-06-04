旗津一外籍船員染疫 是高雄近期首例境外移入個案

高雄旗津區一家知名造船集團3日發布公告提醒內部員工，指鄰近一家造船廠有名外籍船員隔離期間染疫，請員工及包商不要去這名船員去過的超市，如曾去過即自主健康管理。這份公告昨夜已在當地民眾的line群組中流傳，已起關注。經向高雄市衛生局求證，此案為全國編號9567境外移入個案。

傳出外籍船員可能染疫的地區，造船廠齊聚，雇用的外籍船員不少，當地知名的造船集團公告提醒員工，疑似染疫的船員在5月26日被隔離，6月3日確診，期間去過他們廠區旁的一家超市，要求自家船員工及外包商暫時不要出入這家賣場，也盡量別到在地公共場所出入。

截至目前，高雄累計共有54例本土個案，外籍船員是近期首例境外移入個案。

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