6月4日疫情懶人卡／北市大同分局又1警染疫 京元電子1300人完成篩檢
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：6月3日疫情懶人卡）
▌基隆養護中心確診再加1例 同室3人陰性
基隆市洗腎中心、養護中心各有多名新冠肺炎確診，3日養護中心再加1例。市長林右昌表示，因為早先已參考雙北經驗，規畫防疫措施，才能在不到2日時間內完成感染風險控制，避免群聚案件擴大。...more
▌京元電子移工群聚快篩首日1300人 陽性率2.46%
京元電子竹南廠爆發外籍移工群聚感染事件，苗栗縣政府結合醫療院所針對全公司快篩，衛生局3日晚間表示，首日完成1300人篩檢，有32人呈陽性，陽性率2.46%。...more
▌北市警大同分局一警確診後 業務接觸警也染疫
北市警察局大同分局警備隊劉姓員警5月29日確診，和其有業務往來的勤務指揮中心林姓員警雖快篩陰性，但2日接獲PCR檢測為陽性、確診，分局已進行清消。大同分局繼日前警備隊一名劉姓員警新冠肺炎確診後，3日晚間又證實局內勤務指揮中心林姓員警也染疫。...more
疫情快報
▪【疫情專題】累計166例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】北市大同分局又1警染疫 京元電子1300人完成篩檢
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
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