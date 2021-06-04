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彩雲海陸警齊發！暴風圈傍晚觸陸 下午到明晨最近台灣

6月4日疫情懶人卡／北市大同分局又1警染疫 京元電子1300人完成篩檢

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：6月3日疫情懶人卡

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▌北市警大同分局一警確診後 業務接觸警也染疫

北市警察局大同分局警備隊劉姓員警5月29日確診，和其有業務往來的勤務指揮中心林姓員警雖快篩陰性，但2日接獲PCR檢測為陽性、確診，分局已進行清消。大同分局繼日前警備隊一名劉姓員警新冠肺炎確診後，3日晚間又證實局內勤務指揮中心林姓員警也染疫。...more

新冠肺炎 COVID-19

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