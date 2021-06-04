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陳時中：疫情出現不好跡象
三級警戒已進入第三周後段，但是國內疫情並無緩和跡象。疫情指揮中心昨（3）日公布國內新增366例新冠肺炎確定病例，及校正回歸本土個案219例，總計585例，再創確診新高峰。指揮官陳時中表示，從趨勢看起來疫情並未減緩，出現了不好的跡象。
指揮中心目前所訂全國三級警戒實施至6月14日，但是6月14日為端午節連續假日。陳時中昨日表示，端午節期間民眾盡量不要返鄉，指揮中心也請交通部管控公共運輸量維持在兩成。民眾擔心，三級警戒能否如期解除並不樂觀。
陳時中表示，昨日共新增364例本土病例及兩例境外移入個案，另有校正回歸本土個案219例，總計本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例。昨日確診個案也新增17例死亡，累計死亡人數已達166人。
陳時中表示，觀察到年輕確診者的比例從過去的19.9％上升到25.2％，有逐步升高的趨勢。
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