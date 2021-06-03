京元電子移工群聚快篩首日1300人 陽性率2.46%
京元電子竹南廠爆發外籍移工群聚感染事件，苗栗縣政府今天起結合醫療院所針對全公司快篩，衛生局晚間表示，首日完成1300人篩檢，有32人呈陽性，陽性率2.46%。
縣府衛生局指出，京元電首發病例為案8605、第2案為案8606，兩人均為男性外籍移工，住公司宿舍的隔壁房間，由於後續爆發大規模移工宿舍群聚感染，今天起緊急針對該公司啟動各廠區7300名員工全面快篩及PCR檢測，期有效阻絕傳染途徑。
衛生局晚間公布首日篩檢狀況，已完成1300名員工快篩，結果有32人呈陽性，陽性率2.46%，其餘員工陸續安排於明、後天篩檢。
不過，苗栗縣並無集中檢疫所，突然增加大量快篩陽性者，如何安置成為一大難題，衛生局緊急向中央CDC請求協助。
衛生局長張蕊仙指出，為儘速找出可能潛藏個案，希望在3天內完成京元電子7300人快篩，衛生局加派人員協助廠方管制人流，嚴格要求落實戴好口罩並保持社交距離，降低篩檢過程交互感染的風險。
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