北市警大同分局一警確診後 業務接觸警也染疫
台北市警察局大同分局警備隊劉姓員警5月29日確診，和其有業務往來的勤務指揮中心林姓員警雖快篩陰性，但昨天接獲PCR檢測為陽性、確診，分局已進行清消。
大同分局繼日前警備隊一名劉姓員警新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診後，今晚又證實局內勤務指揮中心林姓員警也染疫。
由於林姓員警和已確診劉姓員警有業務往來，被匡列接觸者並自主健康管理，大同分局說，林姓員警先前快篩結果為陰性，但昨天接獲衛生單位通知其核酸檢測（PCR）為陽性、確診。
大同分局指出，林姓員警目前均無任何不適症狀，其職務也未和洽公民眾有接觸往來，除將相關接觸者列入自主健康管理對象外，也已安排他們前往醫院實施快篩，分局各層樓也進行清消作業。
大同分局說，自5月21日起已實施居家辦公，另自6月1日起加強分組分流居家上班，降低同仁因業務而接觸機會，以減少互相感染可能性，後續將依衛生機關指示及相關規定辦理，以確保勤務運作及保護員警健康安全。
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