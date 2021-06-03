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疫情延燒！行政院確定有一人確診 和蘇貞昌等人無接觸史
行政院發言人羅秉成今天表示，行政院有一名委外單位派駐處辦之同仁於昨日確診，為中央流行疫情指揮中心今日公布的確診案例之一。這名同仁之業務係負責資料庫系統之維護及操作服務，據瞭解其與行政院長蘇貞昌院長、副院長沈榮津以及秘書長李孟諺等人並無接觸史。
羅秉成指出，該同仁早在上月26日就開始居家辦公，同月30日發病(嗅味覺異常、發燒37.5度)，並於昨日確診。其所屬處辦已通知同月26日前曾與其接觸之同仁，加強自我健康監測，並於14天內以一人一室之方式進行居家隔離，其他同仁則需進行14 天之自我健康監測。
羅秉成表示，行政院自上週起即已進行居家辦公以及分區、分流辦公模式，未來也將持續推動，李孟諺秘書長並已指示針對全院實施辦公空間加強清潔消毒作業，公文遞送調整為集中交換，並加強落實院內防疫措施。
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