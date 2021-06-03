新冠肺炎重症1399人 指揮中心急買瑞德西韋救命

疫情嚴峻，新冠肺炎重症患者大增，據指揮中心最新統計，目前共有1399名重症個案、70%為60歲以上長者，國內瑞德西韋還夠1500人使用，預計週末將再進貨。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，今天再增364例本土病例、校正回歸219例，另增17人死亡，重症個案也大增。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，這波自4月20日以來的疫情共造成8309人染疫，其中16.8%、1399人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群；3141名60歲以上染疫個案中，有31.4%、985人重症。

因應重症患者增加，治療藥物庫存是否足夠也引發關注。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，疫情爆發之初，瑞德西韋並不容易取得，但隨疫情發展至今，供貨已漸漸足夠，指揮中心也因應疫情發展，不斷鬆綁給藥模式。

張上淳說，專家小組原本建議患者可用藥5到10天，但根據最新資料顯示，用藥5天、10天效果沒有明顯差異，因此已將用藥天數縮短為5天；另外，由於個案病程到了後期，傷害病人的大多不是病毒，因此對於使用呼吸器、葉克膜的患者並不建議使用此藥，反而是早期在使用氧氣的個案就應儘速用藥。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前國內仍有1萬多劑瑞德西韋，可供約1500人使用，預計週末將再進口8500劑，並持續依需求進貨。

張上淳指出，除了瑞德西韋，抗體藥物、類固醇藥物也有助於提高患者存活率、減少死亡風險，最近也在指引中加入單株抗體藥物建議，可望對於輕度、中度患者，尤其是老人家、有慢性疾病者惡化成重症。

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