17死確診＋583 陳時中：不好的跡象

連續兩天在550例確診徘徊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言是「不好的跡象」，他呼籲民眾端午連假儘量不要返鄉，拜拜採購也儘量一次購足。指揮中心3日共公布國內新增583例確診，且新增17例死亡案例，新增案例以苗栗的公司群聚案為主。

年輕族群確診上升

陳時中指出，近日年輕人染疫比例有增加的跡象，5月10日前，20歲至39歲的染疫比例約佔確診數的三成，這一波五月疫情從5月11日至6月2日下降至兩成以下，65歲以上的比例則大幅上升，但近兩天年輕族群的染疫比例小增至二成二。

對此，陳時中推測，可能是年輕人防疫鬆懈，移動、群聚增加所造成的現象。他也提醒，「不是說染疫少的地方就不會染疫」，民眾還是要做好自我防衛與接觸情況，也呼籲29至39歲的族群儘量減少群聚，下週的端午連假非必要也儘量避免返鄉。

苗栗公司群聚

新增的本土個案共583例中，仍以新北市265例最多，其次為臺北市224例，接著為苗栗縣34例。

對於新增的苗栗群聚案，陳時中解釋34例是來自公司移工群聚，苗栗縣已大規模針對該公司的7000多員工進行全面性篩檢，有風險的員工也會在移工宿舍中進行一人一室隔離，後續指揮中心會積極協助苗栗處理集中檢疫所分配、篩檢，並提供專家意見等。

本土+583死亡+17

此外，新增之364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

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