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新北五股區里長確診 感染源疫調中

中央社 / 新北3日電

新北市衛生局今天證實，五股區有里長昨天確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），妻子也出現疑似症狀，目前已匡列家人等接觸者，至於感染源仍進行疫調中。

新北市五股區公所表示，里長和里幹事本來就互為代理，如今里長住院治療，相關里務會由里幹事接手，不會中斷。這名里長今天在電話訪問中表示，他在住院不方便受訪。

新冠肺炎 COVID-19

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