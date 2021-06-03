新北五股區里長確診 感染源疫調中

中央流行疫情指揮中心2日公布大規模接種計畫，將徵召全台各地診所，甚至計畫在公務機關、軍營、里辦公室等設疫苗接種站，啟動大規模接種計畫，目標每周接種100萬劑。計畫一公布，不少人疑問「疫苗在哪裡？」作家蔡詩萍也質疑，6到8月有14周，一周拚百萬人接種，三個月可打完1400萬劑，但龐大疫苗都還沒見到影子，指揮中心的說法「很明顯的，有誇大，有譁眾取寵的嫌疑嗎？」

2021-06-03 15:32