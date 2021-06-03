年輕人染疫增 陳時中：疫情來到高峰端午勿返鄉

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增364例本土病例，219例校正回歸個案。指揮官陳時中分析，疫情似乎來到高峰，甚至連20至39歲者染疫比例增加，籲端午連假勿返鄉。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午公布國內新增366例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，分別為364例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案219例，總計585例。

陳時中表示，國內疫情似乎來到一個高峰期，現階段看來屬於比較不好的跡象。目前比較要注意地方，首先是苗栗縣新增34例，主要是公司內移工群聚，今天大規模針對此公司7000多名員工全面篩檢。

陳時中也說，苗栗縣對於可能群聚移工，緊急安置移工宿舍中1人1室隔離，會積極協助苗栗縣安排集中檢疫所、篩檢及專家意見等，希望及時將疫情控制住。

陳時中說，第二須留心的是國內年輕人染疫比例增加，6月初年輕人染疫者明顯下降至20%、60歲以上大幅增加，但昨天數據中發現，年輕人染疫率增加到25%左右，顯示年輕人可能防疫鬆懈，研判可能是年輕人認為前2天疫情看似比較平穩，移動、群聚都比較多，形成這現象。

陳時中特別提醒，一旦鬆懈，疫情都可能升溫，呼籲20至39歲族群減少群聚，口罩、洗手等自我防衛務必做好。下週端午節連假將至，希望民眾盡量避免返鄉，家族內拜拜習俗難免，提醒採購時不要大量群聚，呼籲一次購足，避免逗留太久。

陳時中表示，新增364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。

陳時中說明，其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

新增2例境外移入個案中，案9567為印尼籍20多歲男性，5月5日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，在台期間並無症狀，於25日自主健康管理期滿前，由公司安排自費採檢結果為陰性，後因工作需要，6月1日再次自費採檢，今天確診。已掌握個案接觸者32人，其中21人列居家隔離，餘11人列自我健康監測。

案9883為越南籍20多歲男性，5月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，6月2日由公司安排自費採檢，今天確診；在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計9974例確診，分別為1143例境外移入，8778例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例移除為空號。確診個案中166例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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