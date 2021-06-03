新增17例死亡個案！最年輕僅40多歲 無慢性病史
新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內確診個案中新增17例死亡，其中最年輕死亡案例僅40多歲，本身無慢性病史。
根據指揮中心死亡案例指出，今日確診個案中新增17例死亡，其中一例為案4262，為40多歲女性，本身無慢性病，但有華區活動史，個案於5月13日發病 有發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、胸痛、呼吸困難、腹瀉等症狀，5月13日進行採檢PCR陰性，之後在5月21日PCR篩檢為陽性，並於5月25日住院，5月23日確診，5月31日死亡。
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