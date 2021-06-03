【6/3確診地圖】本土＋364例、另219例校正回歸 新增17死

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例已破8000人！中央流行疫情指揮中心今日公布本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例，新增17例死亡案例。指揮官陳時中表示，目前校正回歸仍然多，情況還未樂觀，表示民眾也有出現防疫鬆懈等情形。

其中，新北市265例最多、其次為北市224例、苗栗34例、桃園市30例、彰化15例、台中5例、基隆市4例、台南市2例新竹市、花蓮、宜蘭縣及高雄市各1例。 中央流行疫情指揮中心今日公布本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例。圖／指揮中心提供 中央流行疫情指揮中心今日公布本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例。圖／指揮中心提供 新增死亡案例。圖／指揮中心提供 6月3日新冠肺炎確診地圖。圖／聯合新聞網製作 校正回歸情形。圖／指揮中心提供

校正回歸情形。圖／指揮中心提供

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