台大醫院又傳院內感染？某病房人員及多名陪病者確診

台大醫院企業工會今上午發出聲明指出，已接獲許多員工或會員反映說，院內陸續有員工確診，但經過多次向單位主管或院方求證，卻始終「模糊以對」，院內員工人心惶惶，逼得工會訴諸媒體。對此，院方中午發出聲明表示，院內某病房有人員不適進而確診，後續發現多名陪病者確診，但都已經匡列隔離並依法通報。此病房是否發生院內感染？台大醫院並未回應。

台大醫院企業工會顧問、護理師張譯閎表示，這件事情已經發生超過一個禮拜，連資深學姊去問單位主管、工會詢問院方，院方始終打模糊仗，不承認也不否認，連處置方式、擴大匡列規則都不說。院方的態度導致人心惶惶、傳言甚囂塵上，現在同仁不論是面對同事、家屬、病人，或去任何地方，都會覺得很恐怖，不知道是不是聽說的地方。

工會希望院方能夠向院內同仁進行正式公告，包括是否已有醫護人員確診、該同仁單位是否已經被清空關閉、需匡列或隔離的同仁是否獲得合理安置。另外，院內醫護宿舍，是否都有做到公共區甚至是全面性的清消，以及同寢、同層的室友或樓友是否都有做到該有的匡列與隔離。這些都是同仁高度關切的資訊，希望院方說明清楚。

院方今中午發布聲明表示，關於工會提及之事件，起因為院內某病房在全院普篩陰性後，有發生人員身體不適進而確診之情事。進一步調查後發現，該單位陪病者有多名陽性確診者。目前相關病人都已轉移至其他單位，事件當事之相關人員都有被通知，也均有進行匡列隔離，同時皆依規定通報。

院方表示，已對住院病人及陪病家屬進行全面篩檢，並要求固定陪病人員。雖然再三宣導，但也無法限制陪病家屬出入社區，或不進行可能受到感染之行為，也無法完全阻止病人以及陪病者在病房互動，因其可能發生互相感染，這是醫療機構端的困擾及挑戰。院方強調，當事人及相關人員皆有被通知以及說明，未來本院每周將會與工會進行內部溝通，至於依照法規無法對外公開之資訊，將統一由中央疫情指揮中心判定及發布。

不過中央流行疫情指揮中心早在5月就曾公開表示，除非是「比較特殊」的醫院員工感染事件，否則不再說明。台大醫院日前發生工務室10名員工確診，辦公區域環境採檢也發現病毒，院方坦承員工之間互相傳染，指揮中心仍定調非發生於臨床照護，故不算院內感染事件，未多做說明。

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