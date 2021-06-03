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台中首例染疫亡！8確診至親慟不能送終 民間暖心伸援

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市首例確診死亡者骨灰暫時安置於崇德館海葬暫厝區。圖／台中市政府提供
台中市首例確診死亡者骨灰暫時安置於崇德館海葬暫厝區。圖／台中市政府提供

台中市群聚事件人數最多的北屯大坑群聚共21人染疫，首例72歲婦人的78歲染疫丈夫昨天下午3時31分在醫院急救無效死亡，今天火化。與死者熟識的北屯區市議員曾朝榮說，該家族11人確診在醫院隔離治療，加上接觸匡列共15人被隔離，包括長子在內8名至親對於無法見老父最後一面相當悲痛，尤其為人子女還在醫院治療，辦法送老父親最後一程、辦喪禮盡孝更是惶恐無助。他已召集民間力量，募集50萬元捐給市府，做為幫忙無助的確診個案家屬喪葬事宜費用基金。

台中市民政局長吳世瑋說，台中市生命禮儀管理處、北屯區公所及里長等已全力協助家屬處理後事，依「傳染病防治法」死者必須在24小時內火化，里長協助嫁到外地的女兒返家治喪，預計死者遺體今天火化後，骨灰暫厝崇德殯儀館海葬骨灰罈暫厝區，待家屬隔離期滿，再交由家眷處理後續喪葬事宜，期間殯葬處理作業衍生相關費用，將由轄區公所急難救助經費支應補助。

台中市議員曾朝榮建議，目前家屬共15人都在隔離中，面對親人錐心之痛，且往生者必須24小時內火化處理後事，家屬只能透過電話與在醫院等待服務的禮儀公司連絡處理喪葬事宜，盼民政局殯葬管理服務結合民間善心團體的力量，不論是棺木，骨灰罈，甚至塔位的暫時提供服務等，都能讓家人安心度過疫情。

台中市衛生局長曾梓展說，整個北屯家族群聚感染鏈牽扯首例、女鄰居、鄰居父子及鄰居筍農共4家庭，多達21人。最早為72歲婦人5月27日確診，包括夫、長子、長媳、22歲長孫、二子、二媳、三子、三媳染疫，並波及與長孫同在工地工作的38歲表叔，長子為水泥師傅，因工作關係波及蓋廠房的食品機械公司老闆。

其中，今天死亡的78歲首例丈夫，平常會到家對面的筍園，5月23日開始出現症狀，27日因太太確診，28日至醫院就醫採檢確診。

疫調發現，女鄰居的萬華友人5月11日至19日曾到女鄰居家小住，25日死亡確診，鄰居女兒在北部工作，11日回家，曾母女與萬華友人共餐，鄰居女兒20日確診。女鄰居、77歲丈夫、印尼女看護，姊姊、姊姊兒子染疫；透過大坑國小快篩站篩檢出第三家鄰居父子檔確診，還有第四家鄰居63歲筍農。

台中北屯大坑家族群聚關係圖。圖／台中市政府提供
台中北屯大坑家族群聚關係圖。圖／台中市政府提供

台中市首例確診死亡者遺體運往大甲殯儀館火化場火化。圖／台中市政府提供
台中市首例確診死亡者遺體運往大甲殯儀館火化場火化。圖／台中市政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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