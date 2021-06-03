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持陽性證明竟搭機 長榮企工：一連串疏漏、應保護地勤

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立榮航空示意圖。圖／長榮集團提供
立榮航空示意圖。圖／長榮集團提供

立榮航空5月31日飛往廈門航班，機上載到兩名確診者，其中一名女性旅客持核酸檢測（PCR）陽性證明，仍讓她登機，被質疑是地勤人員疏忽。由於立榮航空國際航線地勤人員及機組人員多為長榮航空的員工，長榮企業工會稍早也發布聲明，認為該次事件顯然是一連串的疏漏所造成，防疫漏洞應被檢討，但地勤人員也應被保護。

長榮航空企業工會說，5月31日松山機場立榮航空飛往廈門航班，有旅客持核酸檢測陽性證明登機，導致地勤人員、機組人員及所有接觸的旅客陷於染疫風險之中。該次事件顯然是一連串的疏漏所造成。核酸檢測陽性者，理應是居家隔離的對象，為何該旅客仍能自由移動，究竟是通報系統的問題，還是隔離的監管機制不完全，政府應提出檢討報告。

長榮企工說，針對出境檢查的把關，為何持核酸檢測陽性報告的旅客可以被放行，是否在檢查流程中有制度上的問題，立榮航空應做出檢討。事件顯然有人為疏失，若有員工因此確診，不僅應視為職業災害，政府及立榮航空更有義務給予賠償。

長榮企工說，該次事件也突顯了機場人員的高風險，航空公司除了應保持口罩、乳膠手套、護目鏡及防護衣的充足供應，建議航空公司提供一線同仁能隨身攜帶消毒噴霧或酒精，讓員工能隨時使用。

長榮企工說，對於機場地勤、機組人員等高接觸風險人員，政府應加速疫苗的施打，並確保對航空業第一線從業人員的疫苗供應量，以降低一線人員面對疫情的壓力與恐懼。

本會希望該次事件帶來的不只是恐慌與指責，而是更多的檢討與改進，讓一線員工能免於後顧之憂，共同面對疫情帶來的各種挑戰。

新冠肺炎 COVID-19

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