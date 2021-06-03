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高雄8長照機構快篩陽性 衛生局：PCR均呈陰性

中央社 / 高雄3日電

高雄市高雄某大樓8間長照機構工作人員新冠肺炎快篩陽性，經過緊急複驗後，高雄市衛生局今天表示，病毒核酸PCR複驗均呈陰性，由於高雄市疫情盛行率低，目前快篩偽陽性比率高。

由於北部長照機構出現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，高雄市政府開放轄內長照機構快篩，其中某大樓的9間住宿型長照機構，有8家機構工作人員快篩陽性。

高雄市衛生局先前表示，此案進入通報流程，將進行PCR核酸檢測複驗，並依據標準作業流程進行人員管理，找出照護對象及接觸者，掌握個案足跡，而快篩陽性者會比照疑似個案處理。

經昨天晚間陸續召回快篩陽性者後，衛生局表示，確認PCR核酸檢測複驗均為陰性。衛生局指出，高雄市盛行率低，目前快篩偽陽性比率高，疫情公布以流行疫情指揮中心為準，請民眾安心。

新冠肺炎 COVID-19

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